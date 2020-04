Eine Rehfelder Schülerin bringt mit Freunden am Naturlehrpfad Strausberg Bäume in die Erde und will Patenschaft dafür organisieren. Förster Michael Schulze hat zur Demonstration für Benno (11), Henri (8), Initiatorin Nina (17) aus Rehfelde, Luisa (16) sowie Emma (15) aus der Bundtstift-Schule Strausberg eine Stieleiche in eine Lücke gesetzt. © Foto: Uwe Spranger/MOZ

Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) Eigentlich wären wir jetzt in den Niederlanden mit dem Fahrrad unterwegs", erzählt Carsten Ladwig. Corona hat der Familie aber die Pläne durchkreuzt. Stattdessen ist freiwillige Arbeit angesagt. Tochter Nina hat ein Umweltprojekt angestoßen und die Eltern gehören zu den Unterstützern.

Die 17-Jährige, die in corona-freien Zeiten in Berlin zur Schule geht, hatte sich schon an Fridays-for-future-Aktionen beteiligt, fand das aber nicht ausreichend. "Ich wollte mehr machen und gleich ein Ergebnis sehen", erzählt sie. Deshalb kam sie auf die Idee, Baumpflanzungen zu organisieren. Weil sie aber bei Touren Standorte gesehen hatte, an denen neu gepflanzte Bäume eingegangen sind, soll es nach ihrem Willen nicht bei der Pflanzung bleiben, sondern sollen sich Paten um die jungen Bäume kümmern. Ein kleines Schild am jeweiligen Setzling gibt dem Exemplar einen Namen und weist Interessierte auf eine Kontaktadresse per E-Mail hin. So hofft die Schülerin, weitere Mitstreiter zu gewinnen.

Für die Auftaktaktion hatte sie zunächst Mitschüler, Freunde und Bekannte aktiviert, die wie sie derzeit ja nicht zur Schule gehen und nicht viel unternehmen können. "Ich habe spontan zugesagt, als sie anrief", erzählt Emma (15) aus der Strausberger Bundtstift-Schule. "Wir kennen uns schon ewig und regen uns über gefällte Bäume auf. Hier kann man was tun", sagt sie. Wie sie folgte eine Hand voll Schülerinnen und Schüler dem Appell. Den Kontakt zur Försterei hatte Ninas Vater hergestellt.

"Ich war selbst überrascht", bekannte Oberförster Michael Schulze. Die Idee kam ihm aber ganz gelegen, weil es nach vorherigen Pflanzungen rund um den Naturlehrpfad und das grüne Klassenzimmer der Waldschule Forsthaus Schlag einige "Ausfälle" gegeben hatte. Zudem waren am Rande ein paar üppige Fichten gefällt worden, die der Borkenkäfer befallen hatte. Die Lücken konnten so geschlossen werden. Und weil die Waldpädagogik mit Schulklassen oder Kitagruppen derzeit aufgrund von Corona komplett ruht, hatte der Forstmann auch Zeit. "Wenn wir den gebotenen Abstand wahren, können wir das machen", hatte er mit den Gästen abgesprochen.

Am Mittwochnachmittag rückten die Schüler und einige Eltern mit normalen und Lochspaten am Forsthaus an. Und mit den Setzlingen. Sie wurden aus der Waldsieversdorfer Baumschule Appel geholt, mit der auch die Forstleute bisweilen zusammenarbeiten. Bezahlt habe die jungen Bäume Nina von ihrem Taschengeld, berichtet der Vater. Deshalb wolle sie von den angehenden Baumpaten auch einen kleinen Obolus kassieren. Auch um weitere Ausgaben zu decken wie Flyer und Schilder.

Fünf Sorten hatte die Organisatorin mitgebracht: Vogelkirsche, Stieleiche, Winterlinde, Feldahorn und Rotbuche. "Wir sind da gut beraten worden. Es sind Bäume des Jahres aus Vorjahren dabei und sie sind robust", erzählte die Schülerin. Schulze hatte noch zwei aktuelle Bäume des Jahres 2020 mitgebracht – Robinien. "In treue Hände", sagte er. Ein paar Pflanzplätze hatte er bereits mit Farbspray markiert. "Standortgerecht ausgesucht", kommentierte er. Und machte angesichts der großen Zahl der Setzlinge darauf aufmerksam, dass die Wurzeln zwischenzeitlich abgedeckt werden müssen, damit sie nicht zu stark austrocknen. Sonst sei der Baum hin. Mit der ersten Stieleiche demonstrierte er, wie die Pflanzen fachgerecht in die Erde gebracht werden. "Normalerweise wird im Wald nicht gegossen", kommentierte der Experte den zusätzlichen Elan der Gäste. Etwas Feuchte sei noch im Boden, stellte er fest. Wenn in den nächsten Wochen die Trockenheit anhalte, müsse man aber doch nachhelfen.

Einmal im Monat wässern

Das hat auch Nina auf dem Patenzettel. Im Normalfall wolle sie etwa einmal im Monat vorbeischauen, bei Trockenheit auch öfter, so ihre Vorstellungen. Und sie hofft, dass sie vielleicht die Strausberger Bundtstift-Schule einbinden kann, will Kontakt zu den Verantwortlichen aufnehmen. Sie wisse, dass die Schule in der Natur unterwegs sei, dann könnten auch Besuche am Forsthaus Schlag an der Garzauer Straße unweit vom S-Bahnhof Hegermühle unternommen werden. Eignen würde sich aus ihrer Sicht am besten eine sechste Klasse. "Die Altersgruppe ist besser zu begeistern als Teenager, und in vier, fünf Jahren sind die Bäume selbstständig", erklärt sie. Sie wolle es aber nicht bei der einen Aktion belassen, sondern vielleicht schon im Herbst weitere folgen lassen. Zudem wolle sie das Wachsen dokumentieren, eventuell eine Internetseite gestalten. "Es soll Stück für Stück wachsen", sagt sie.

Der Oberförster würde sich seinerseits freuen, wenn von jeder Sorte am Ende ein Exemplar stehen bleibt.

Pate werden: E-Mail an Baum-Pate@web.de