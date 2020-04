Berlin (NBR) Dass Deutschland bislang relativ glimpflich durch die Corona-Krise gekommen ist, verdankt es nicht nur einem im Vergleich gut ausgestatteten und funktionierenden Gesundheitssystem, sondern ebenfalls – so verwegen das in manchen Ohren auch klingen mag – seiner Verfasstheit als föderaler Bundesstaat, der es erlaubt, zwar selten reibungsfrei, aber flexibel und differenziert auf Herausforderungen zu reagieren. So das Ideal. Das politische Spitzenpersonal jedenfalls macht, seit die Pandemie auch Deutschland überrollt, eine durchweg gute Figur. Man streitet, rauft sich zusammen, überprüft und korrigiert sich, fährt auf Sicht, bemüht sich gemeinsam mit der Wissenschaft um Transparenz und wirbt mit großem Ernst um Zustimmung für die als notwendig erachteten tiefen Eingriffe in die Grundrechte der Bürger. So war es, als der Lockdown verkündet wurde, so ist es jetzt beim vorsichtigen Beginn einer Lockerung.

Bundesregierung und Länder vermitteln bei aller Konkurrenz und mancher persönlichen Rivalität – so etwa zwischen Markus Söder und Armin Laschet im Wettbewerb um die Merkel-Nachfolge – das Bild eines Geleitzugs. Kurs und Geschwindigkeit sind ein ständiges Thema. Dass einer alleine bestimmt, ist selten. Das gilt auch für die Bundeskanzlerin, die in der augenblicklichen Situation mehr moderieren muss, als sie anordnen kann. Wenn ihr zum Beispiel – was ihr nie eingefallen wäre – mit der Wurstigkeit eines Boris Johnson auf das Virus reagiert hätte, wären ihr die Länderchefs in den Arm gefallen; je dramatischer die Zahlen desto früher und massiver. Bei aller Vielfalt der Interessen und Ausgangslagen zwingt das System letztendlich zum Ausgleich.

In Schweden hat vorerst alleine der "Staatsepidemiologe" das Wort, der einen Kurs fährt, der erfolgreich sein kann oder in die Katastrophe führt. Klar ist das noch nicht. Im zentralistischen Frankreich sind die Provinzen nicht nur geografisch weit weg von Paris. Bis deren Probleme dort wahr- und dann ernstgenommen werden, dauert es. Ganz zu schweigen von jenen Staaten, wo Potentaten einfach durchregieren, eine Zeit lang die Probleme ignorieren, bis sie dann über Nacht das Ruder herumwerfen.

Der Vorteil des Föderalismus ist das Spiel von Kräften und Gegenkräften. Im schlechtesten Falle klemmt es mal, wie das im Gegeneinander von Bundestag und Bundesrat hin und wieder zu beobachten ist. Im günstigsten Falle ergibt sich eine befruchtende Konkurrenz, was nicht mit Idylle zu verwechseln ist. Als Corona Deutschland erreichte, setzte Bayern mit einer schnellen Ausgangssperre die anderen Bundesländer unter Druck, bei den Lockerungen lässt es sich eher Zeit. Und Söder, der gerade noch die große Bund-Länder-Geschlossenheit gepriesen hatte, betont nun wieder die eigene Rolle Bayerns – mit der er sich auch selbst profiliert. Das mag wiederum vielen nicht gefallen. Was indes Kosten und Funktionsfähigkeit des föderalen Systems insgesamt betrifft, ist die Bilanz so schlecht nicht. Die jetzige Herausforderung ist freilich unvergleichlich.

