Thomas Burckhardt

Eberswalde (MOZ) Das gab es hier noch nie. Mehr als 50 Jahre kennt Reiner Wutskowsky den Bachsee bei Neuehütte. Schon als Fünfjähriger hat er hier geangelt, als er seine Oma besucht hat. Aber was sich in diesen Tagen dort abspielt, hat auch er noch nicht gesehen.

"Der See färbte sich vor zwei Wochen rot. Es wurde immer schlimmer. Ein roter Teppich trieb auf dem See. Man konnte nur noch ein paar Zentimeter ins Wasser gucken. Inzwischen ist er ja schon wieder klarer geworden", erzählt der 63-jährige Eberswalder, der seit 20 Jahren den Angelverein "Zur Ragöse" leitet. "Da habe ich Lothar Settekorn, den Chef der Oberbarnimer Angler, angerufen und ihm erzählt, was hier los ist. Der hat den Landkreis informiert." Inzwischen hat die Untere Wasserbehörde Proben genommen und kann erste Aussagen treffen. "Die rotbraune Farbe des Bachsees stammt von Blaualgen. Um ganz genau zu sein: von einer Unterart, der Purpuralge", erklärt Volker Sefkow auf Anfrage. "Was die genaue Ursache für diese massive Algenentwicklung ist, können wir noch nicht sagen. Da müssen wir die Laborergebnisse abwarten." In dieser Konzentration hat Volker Sefkow so etwas noch nicht gesehen. Er warnt:"Blaualgen können in hohen Konzentrationen toxisch wirken." Der zweieinhalb Hektar große und maximal sechs Meter tiefe See ist inzwischen gesperrt. Die Untere Wasserbehörde und auch die Landeswaldoberförsterei Chorin haben Hinweisschilder angebracht. "Nicht Baden, Trinken und Angeln. Aufgrund einer massiven Algenentwicklung besteht Vergiftungsgefahr." Reiner Wutskowsky und seine 40 Vereinsmitglieder hoffen, dass der Spuk schnell vorbei ist.