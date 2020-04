Cornelia Link-Adam

Görlsdorf (MOZ) Hoffnung für die Zeit danach. Vernunft besiegt Corona: jetzt." Mit diesen eingeblendeten Worten beginnt das Video zum neuen Song "Hoffnung", den Jochen Silex als Leiter des Gospelchores "Parents & Friends" im Zeichen der Pandemie geschrieben hat. Die Lied-Idee hatte er schon, die Zeilen waren fix notiert. Kein Wunder, ist Silex doch bereits im 16. Jahr der Chef der Musikgruppe, die längst über Seelow hinaus bekannt ist.

Entstanden ist ein Lied voller Zuversicht, das Mut macht, auch Selbstzweifel und Sorgen in der aktuellen Lage zu überstehen. "Es passt einfach gut in die Zeit." Von einem Teil seiner 14 Sängerinnen – sie leben in den Dörfern rund um die Kreisstadt – hat der 67-Jährige über Video-Chat die Gesangsparts zugeschickt bekommen, sie mit seiner Stimme gemixt, um lizenzfreie Bilder aus dem Internet ergänzt und so ein Video erstellt, das bereits im Oster-Gottesdienst der Seelower Kirche aufgeführt wurde. "Hoffnung" findet sich aber auch auf der Internetseite des Chors. "Und ich habe den Song an viele Freunde weitergeleitet und viel positives Feedback bekommen", erklärt Jochen Silex, der im Görlsdorfer Ortsteil Hufen lebt.

"Der Rücklauf war einfach toll. Viele Menschen schrieben mir und riefen mich an, dass sie geweint hätten und tief berührt waren und dass sie sich jetzt nicht mehr unterkriegen lassen werden." Selbst aus Island, von Chören, kam Rückantwort, "die setzen das Lied jetzt um, auf isländisch", strahlt Silex und fügt an, von der Corona-Krise seien ja weltweit alle gleichermaßen betroffen.

Aktuell hat Jochen Silex, der hauptberuflich als Steuerkanzleivermittler arbeitet, mehr Zeit für seine Musikleidenschaft als sonst. Eigentlich wollten "Parents & Friends" im Mai nach Kroatien zur Konzertreise fliegen. Das fällt ebenso aus wie das von ihm organisierte internationale Chorfestival mit den Auftrittsorten Seelow, Frankfurt, Slubice Anfang Juni mit Teilnehmern aus Frankreich, Island und Polen. Verschoben ist das Festival auf Anfang Juni 2021.

Auch die Konzerte im Brandenburger Land fallen jetzt bis zum Sommer weg. Hoffnung hat er, dass wenigstens der Auftritt des Gospelchors mit den Kölner Philharmonikern im November stattfindet. Unterm Strich sieht Silex die Krise entspannt, hat Hoffnung, dass alles gut ausgeht.

Proben über Videochat

Aktuell gestaltet er die Internetseite neu. Statt wöchentlicher Proben im Gusower Pumpenhaus gibt es jetzt Videokonferenzen mit den Sängerinnen. Da wird viel geredet, aber auch gesungen. "Meine Damen sind alle toll, es macht mir immer noch viel Spaß, mit ihnen zusammen zu arbeiten." Entstanden ist gemeinschaftlich auch noch der Gute-Laune-Song "Walk of life", der ebenfalls schon im Internet zu finden ist. Lockt Silex nicht der Sonnenschein in den Garten, tüftelt er gerade an weiteren Songs für das neue "Parents & Friends"-Album. Wann es erscheint, ist aber noch offen.

Info:www.parentsandfriends.de