Matthias Haack

Lindow (moz) Auf dem Landesseglertag in Blossin fand unter anderem die Ehrung der Sieger des Fahrtenwettbewerbs fürs vergangene Jahr statt. Einer der Favoriten auf einen Podestplatz: die Lindower Regatta Segler.

"Wir belegten in der Landeswertung in der Klasse Vereine bis 80 Mitglieder den dritten Platz", freut sich Vereinschef Tony Groche. "Herzlichen Dank an alle, die sich mit ihrer aktiven Segelleidenschaft daran beteiligt haben. Besonderer Dank gilt Fahrtenobmann Stephan Döblitz für die akribische Auswertung der Fahrtenbücher." Mit Bronze bestätigten die Lindower ihre Rolle im Verband Brandenburgischer Segler. Denn seit fünf Serien gehören sie zur Top-Drei. Zwischen 2015 und 2017 gelang sogar der Titelhattrick. Im Jahr 2018 kam der SV 78 Wendisch Rietz stark auf und überflügelte die LRS. Dies gelang dem SV 78 auch 2019. Allerdings verdrängte der Fercher Segelverein 03 die Lindower vom zweiten Rang. Tony Groche kämpferisch: "Für das Jahr 2020 werden wir wieder einen Podestplatz anpeilen."

Unterdessen begrüßt der Verein folgende drei neue Mitglieder: den achtjährigen Jakob Kretzschmar als Jugendmitglied, der Kremmener wird einen Opti segeln, sowie Ulrike und Christoph Schubach, beide als Fördermitglieder und Eltern der LRS-Talente Simion und Jacob. Groche hebt die Mitarbeit von Ulrike Schubach sowie von ihrem Sohn Jacob hervor. "Jacob wurde auf dem Landesseglertag als Jugendsprecher gewählt. Ulrike Schubach hat bereits im Januar den Vorsitz des Landesverbandes des DODV (Deutsche Optimisten-Dinghy Vereinigung) angetreten. Durch ihre Bereitschaft und Übernahme neuer Ämter sind die Lindower Regatta Segler in der Segelwelt in aller Munde. Wir hoffen, dass wir unseren Ansegeltermin und den damit verbundenen Insel-Cup durchführen können." Geplant ist das für den 9. Mai. Nach wie vor ist aber das Kinder- und Jugendtraining in der städtischen Turnhalle nicht gestattet. red