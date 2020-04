Jacqueline Westermann, Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Das ist eine sehr verfahrene Situation." Jens Schmoldt, Leiter des Ordnungsamts in Bad Freienwalde, spricht aus, was viele Menschen, besonders Ladeninhaber, gerade denken. Ab Montag sollten kleinere Geschäfte wieder öffnen dürfen – Ausnahme waren erst mal Friseurgeschäfte, für sie gilt eine Öffnung ab dem 4. Mai. Dies war das Ergebnis der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch. Doch eine Meldung aus Potsdam trübte die Stimmung gestern auch in Bad Freienwalde: Ministerpräsident Dietmar Woidtke (SPD) verkündete, dass die Lockerungen in Brandenburg eventuell erst ab dem 27. April gelten – die Entscheidung darüber soll heute fallen.

Schlechte Kommunikation

Eben diesen Zeitpunkt hält Jens Schmoldt für ungeschickt gewählt. "Da bleibt am Freitag ja kaum noch Zeit zum Planen." Mit seinen Mitarbeitern kontrollierte er auch schon in den vergangenen Wochen die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen. Bei einer Öffnung von Geschäften werde diese Aufgabe nicht weniger, so Schmoldt. Sowohl in den Behörden, als auch bei den Ladeninhabern sorge die späte Entscheidung für viel Verunsicherung. "Es haben schon etliche Geschäftsleute angerufen und gefragt, was denn nun Sache ist. Auskunft konnte ich keine geben."

Egal wann die Lockerungen in Kraft treten, mahnt Bürgermeister Ralf Lehmann zur Vernunft. Ein Einkaufen wie vor Corona werde es erst mal nicht geben. Er hoffe aber, dass die Lockerung den Einzelhändlern mehr Umsatz bringe. Was die Öffnung des Rathauses angeht, werde er die Vorgaben des Landkreises abwarten und sich mit seinem Amtskollegen Karsten Ilm in Wriezen sowie den Amtsdirektoren Holger Horneffer (Falkenberg-Höhe) und Karsten Birkholz (Barnim-Oderbruch) abstimmen. Es sei wichtig, einheitlich zu handeln, um Verwirrung zu vermeiden.

Ähnliches gelte für die geplante Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab 4. Mai. Die Stadt Bad Freienwalde ist Träger der Erna-und-Kurt-Kretschmann-Oberschule sowie der Käthe-Kollwitz-, der Theodor-Fontane- und Insel-Grundschule Neuenhagen. Es könne sein, dass die Vorgaben kurzfristig erlassen werden, bei der Stadt werde man sich bereits im Vorfeld überlegen, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Kleinere Unterrichtsgruppen und Hygienemaßnahmen gehörten dazu, so Lehmann.

Bei den Geschäftsinhabern herrscht indes Unsicherheit. Ute Grambauer, Inhaberin des "Kids und Co.", freute sich am Donnerstagvormittag auf die Wiedereröffnung ihres Ladens. "Ich sitze schon in den Startlöchern." Wann sie nun starten darf, ist ungewiss. Maßnahmen zum Schutz der Kunden, werde es auf jeden Fall geben. Maximal zwei Kunden gleichzeitig im Geschäft, Beratung nur auf Abstand. Und jeder solle sich möglichst vorher überlegen, was er kaufen möchte.

Der Regionalladen Oderbruchware von Susann Mücke und Martin Podoll wird nach einer Umbauphase am Montag auf jeden Fall wieder öffnen. Als Lebensmittelgeschäft durfte die Oderbruchware zuletzt auch schon öffnen – abgesehen vom integrierten Café.

Vorgaben abwarten

Für Matthias Schröder, Inhaber der Buchhandlung "Der Bücherfreund", heißt es erst einmal abwarten. "Ich war schon bei der Stadt, aber dort konnte man mir auch nicht mehr sagen", erzählt er. Noch gebe es keine Vorgaben, keine Richtlinie, ob sich die Anzahl der Kunden nach der Quadratmeterzahl richte. Dennoch wolle er im Baumarkt eine Plexiglasscheibe für den Verkaufsbereich organisieren. "Ich möchte nicht den ganzen Tag mit Mundschutz rumrennen." Seine Mitarbeiterinnen hätten jedoch Mundschutze, Desinfektionsmittel stelle er auch auf.

Auch Roman Bourwik, Werkstattleiter der Stephanus Werkstätten, will auf offizielle Vorgaben warten, bevor er die Wiederöffnung des Zoos in Altreetz aufnimmt: "Dafür brauchen wir schwarz auf weiß, ob Zoos wieder öffnen dürfen." Natürlich könnten sie die Besucher auf die Hygieneregeln hinweisen und eine Maskenempfehlung aussprechen, aber die drei Mitarbeiterinnen des Zoos seien voll mit der Betreuung der Tiere beschäftigt und könnten nicht noch als Ordnungshüterinnen fungieren.

