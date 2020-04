dpa

Potsdam (dpa) Viele Brandenburger sehnen sie herbei - die Lockerungen, für die die rot-schwarz-grüne Landesregierung an diesem Freitag die Weichen stellen will. Was ist dann erlaubt, was nicht? Der Berliner Senat entschied bereits am Donnerstag darüber. Die Deutsche Presse-Agentur gibt eine Übersicht über die Pläne in Brandenburg:

Muss ich weiter Abstand halten?

Ja. Die Regel, dass man in Brandenburg draußen nur mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder höchstens mit einer weiteren Person bei 1,5 Metern Abstand unterwegs sein darf, wird voraussichtlich vom 19. April bis 3. Mai verlängert. Das Betreten öffentlicher Straßen, Plätze und Parks ist dann weiter nur bei Ausnahmen erlaubt. Berlin hat die Ausgangsbeschränkungen zunächst bis 26. April verlängert.

Darf ich Familienangehörige besuchen?

Brandenburgs Landesregierung bittet die Bürger, keine privaten Reisen zu unternehmen. "Weder touristische Reisen noch Verwandtenbesuche sind möglich und sollten dringend vermieden werden", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwochabend.

Sind die Schulen auf eine Öffnung in Schritten vorbereitet?

Der Regierungschef ist der Ansicht, die allmähliche Öffnung ist verantwortbar und leistbar. Er wies darauf hin, dass es bis 4. Mai Zeit zur Vorbereitung gebe und dann erst etwa ein Fünftel der Schüler wieder zur Schule gehen werde.

Wer darf zuerst wieder in die Schule?

Geplant ist, dass zunächst die Abschlussklassen, die Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen, und die letzten Grundschulklassen starten. Ab dem 27. April sollen Prüfungen für Schüler der 10. Klasse an Oberschulen, Gesamtschulen und Gymnasien laufen.

Öffnen Restaurants und Hotels wieder?

Nach den bisher absehbaren Plänen gehören Gaststätten, Hotels und Pensionen in Brandenburg nicht zu den Betrieben, die wieder öffnen können. Die CDU-Bundes- und Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig sieht die Branche benachteiligt.

Welche Läden dürfen bald wieder öffnen?

Bisher haben zum Beispiel Supermärkte, Apotheken, Poststellen und Tankstellen offen. Nach den Brandenburger Plänen sollen voraussichtlich ab Mitte kommender Woche auch Geschäfte aufmachen dürfen, die eine Verkaufsfläche in der Größe eines Handball-Spielfeldes - also bis 800 Quadratmeter - haben, außerdem Auto- und Fahrradhändler sowie Buchhandlungen. Auch Berlin will voraussichtlich ab Mitte nächster Woche viele Geschäfte wieder öffnen.

Wann kann ich wieder zum Friseur gehen?

In der ersten Regelung in Brandenburg vom März waren Friseure noch ausgenommen von Einschränkungen, danach fielen sie darunter. Bund und Länder vereinbarten am Mittwoch, dass sich Friseurbetriebe darauf vorbereiten sollen, ab 4. Mai unter Hygieneauflagen wieder zu öffnen - das ist auch in Berlin und Brandenburg geplant.

Werden Museen auch dazugehören?

Ein Museumsbesuch ist derzeit tabu. Bisher ist nicht absehbar, dass die Museen schnell wieder zugänglich sind. Das gilt auch für Kinos, Theater und Konzerthäuser.

Wann kann ich wieder einen Gottesdienst in der Kirche besuchen?

Das Gottesdienst-Verbot soll bestehen bleiben, vereinbarten Bund und Länder. Innenstaatssekretär Uwe Schüler wies am Donnerstag im Landtags-Innenausschuss darauf hin, dass ein Gespräch zwischen Bundesregierung und Kirche geplant ist. "Wir haben das jetzt noch offen gelassen", sagte Schüler.

