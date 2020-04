Annette Herold, Jörn Tornow

Storkow (MOZ) Schutzmasken sind derzeit rar wie Goldstaub, werden aber dringend gebraucht. Ulla Mulalic, Leiterin des Seniorenheims "Zu Hause am Storkower See" bat deshalb im Storkower Mittelstandsverein um Hilfe. "Es sind zu wenig Masken auf dem Markt", beklagt sie. Der Unternehmer und Künstler Rainer Opolka hörte davon und ließ seine Beziehungen nach China spielen. Am Donnerstag brachte er nun 1000 Atemschutzmasken persönlich vorbei. Insgesamt hatte er 10 000 solcher Masken beschaffen können. Je 1000 gingen an acht Altenpflegeeinrichtungen in der Region, 2000 weitere ans Beeskower Krankenhauses.

Dabei wäre Opolka beinahe gescheitert, wie er erzählt, denn die Masken lagen beim chinesischen Zoll fest. Die Ausfuhr von Masken aus China sei nur beschränkt möglich. Nach einer Lieferzeit von 14 Tagen kam das begehrte Schutzmaterial dann doch an. Bei der Übergabe der 1000 Masken freut sich die Leiterin der Storkower Seniorenanlage: "Das sind die guten Masken. Wir brauchen etwa 300 Masken pro Woche, weil der Infektionsschutz nach jeder Benutzung ausgetauscht werden soll."

Für Rainer Opolka ist die Hilfe selbstverständlich. "In der Corona-Krise ist jede helfende Geste, jede freundliche Geste gefragt", sagt er. "Solidarität ist geboten, und es sollte selbstverständlich sein, dass starke Akteure mehr schultern als schwache." Die Beschaffung sei nicht einfach gewesen und schwieriger noch die Entscheidung, wer die Masken erhalten soll.

Auch Matthias Kasiske, Wirtschaftsleiter des Oder-Spree-­Krankenhauses in Beeskow, freut sich über die Spende. "Diese Masken sind kaum lieferbar und außerdem ist der Preis von 0,8 Cent auf 80 Cent pro Stück gestiegen. Das ist ein Anstieg auf das Hundertfache."

Kosten sind das eine, den wichtigen Schutz überhaupt zu erhalten, das andere. "Wir brauchen die Masken dringend", sagt Annegret Kersten, die Leiterin des Fürstenwalder Altenpflegeheims. Weil für das Haus schlichtweg keine zu erhalten waren, haben sich die Mitarbeiter mit selbstgenähten Masken beholfen. "Die sind natürlich besser als nichts. Aber die sind natürlich nicht so gut wie die industriell hergestellten. Wir werden auf jeden Fall sehr, sehr sparsam damit umgehen." Dabei habe es natürlich Schutzmasken im Haus gegeben, als Covid-19 nach Deutschland schwappte. "Wir haben sie eigentlich immer in bestimmtem Umfang vorrätig. Aber als es mit Corona losging, hat doch keiner mit diesen andauernden Lieferschwierigkeiten gerechnet!" Sie und ihre Mitarbeiter seien sehr dankbar für die Spende. Schließlich gehe es darum, Bewohner und Mitarbeiter vor Ansteckung zu schützen.

"Wir können diese Masken sehr, sehr brauchen", bestätigt Sylvia Metzke, Leiterin des Awo-Seniorenzentrums "Märkische Heide" in Wendisch Rietz. Es gebe Unterstützerinnen, die das Haus mit selbstgenähten Masken versorgen. "Auch für diese Unterstützung sind wir dankbar", betont Sylvia Metzke. Froh ist sie vor allem, dass es bislang noch keinen Covid-19-Fall in dem Haus mit seinen 66 Bewohnern gebe. So solle es auch weiterhin bleiben, um so wichtiger sei der Masken-Schutz.

Vorrat wichtig

Das sieht Enrico Barsch, Leiter des Stephanus-Seniorenzentrums in Grünheide, ganz genauso. "Die Spende ist eine tolle Sache, wir sind angesichts des Engpasses sehr froh darüber." Die Mitarbeiter des Hauses sollten die Masken in diesen Wochen generell tragen. "Aber dafür ist ein Vorrat notwendig."

Den gab es im Evangelischen Pflegeheim Pillgram sogar noch, als am Donnerstag die Lieferung von Rainer Opolka eintraf. Der Leiter Frank Wiegand spricht dennoch von einer sehr willkommenen Spende. "Wir werden sie ganz sicher aufbrauchen. Wir können jetzt etwas beruhigter weiterarbeiten. Die Pandemie wird uns sicher noch das ganze Jahr begleiten."