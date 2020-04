Annette Herold

Erkner (MOZ) Erkners Kämmerer Denis Matuszak steht derzeit vor vielen Unbekannten. Wie sehr wird die vorausgesagte Wirtschaftskrise die Stadt treffen? Wie hoch werden die Steuerausfälle sein? Und vor allem: Was kann sich die Stadt dann noch leisten? Weil all das momentan nicht absehbar ist, hat der Kämmerer in Übereinstimmung mit dem Bürgermeister eine Haushaltssperre verhängt.

Festhalten an Großvorhaben

Den formal richtigen Begriff hält Matuszak für nicht treffend und spricht deshalb lieber von einer Bewirtschaftungsbeschränkung. Es sei keinesfalls so, dass die Stadt nun kein Geld mehr ausgebe, stellt er klar. Die großen Investitionen dieses Jahres, die Gestaltung des Kirchvorplatzes und die Sanierung des Bauhofs, sollen wie geplant realisiert werden. An ihren Vorhaben, eine zweite Grundschule zu bauen, halte die Stadt auch fest. Sozialausgaben sollen ebenfalls fließen wie geplant. So brauchten etwa die Kita-Träger keine Einbußen zu befürchten. Verzichtet werden solle vorerst auf aufschiebbare Investitionen wie die Herausgabe einer neuen Imagebroschüre oder den Kauf eines neuen Lkw für den Bauhof.

Weiter möchte der Kämmerer nicht in die Details gehen, zu viel lasse sich derzeit noch gar nicht voraussagen. Vorsichtig schätzt er, dass der Stadt in diesem Jahr eine Million Euro aus Einkommens- und Gewerbesteuern verloren gehen könnten. Bei der Gewerbesteuer, die komplett bei der Kommune bleibt, sei ein Einbruch absehbar: Regelmäßig seien Schreiben des Finanzamtes Posteingang des Rathauses, denen zufolge die Gewerbesteuervorauszahlung von Unternehmen geringer ausfällt als ursprünglich veranschlagt. Etwa in sechs Wochen, wenn vom Land das nächste Mal der kommunale Anteil an der Einkommenssteuer ausgezahlt wird, hofft Matuszak auf weitere konkrete Anhaltspunkte, wie die Stadt finanziell dasteht.

Schon jetzt zeichne sich aber ab, dass Erkner die Ausfälle aus eigener Kraft nicht ausgleichen kann. Der Kämmerer fordert Signale aus Potsdam. "Es wäre schön, wenn das Land deutlich machen würde, wie es die Kommunen unterstützen will", sagt er in Richtung Landeshauptstadt.

Noch keine konkreten Zahlen

Aus der Stadtpolitik würden konkrete Zahlen gefordert, berichtet Matuszak. Die könne er aber derzeit nicht liefern. "Wenn wir sie kennen, können wir ein neues Konzept für den Haushalt erarbeiten." Dazu sei aber Gewissheit über Ausfälle und die geforderten Ausgleichszahlungen notwendig. Dann lasse sich vielleicht manches für dieses Jahr geplante doch noch 2020 angehen. "Jetzt ist erst einmal wichtig, nicht voreilig Geld auszugeben und die Lage zu positiv oder gar nicht zu bewerten." Klar sei aber längst: "Die Steuerausfälle werden uns hart treffen."