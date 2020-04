Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die weiße Transporterflotte mit dem blauen Kuhlogo rollt durch die Uckermark. Die fahrenden Milchmänner und -frauen bringen die frische Milch, den Joghurt und Butter bis an die Haustür. Das Haustürgeschäft von Hemme Milch floriert lange vor Corona und hat nun durch die Ausgangsbeschränkungen sogar noch tüchtig zugelegt.

Doch sonst ist in der Hofmolkerei in Schmargendorf vieles anders als in normalen Jahren. Der Hofladen und das Milchcafé sind geschlossen, der Besucherverkehr auf Null gefahren, die Frühschicht sieht die Spätschicht nicht mehr und die emsigen Vorbereitungen für das Hoffest zur Brandenburger Landpartie, die schon vor Monaten begonnen hatten, sind eingestellt.

Archehof muss warten

Erst im Januar wurde Hemme Milch unter großem Jubel der Uckermärker zum Gastgeber der diesjährigen Landeseröffnungsveranstaltung dieses großen und beliebten Ereignisses auserwählt. Doch die Corona-Pandemie lässt die Landpartie in diesem Jahr platzen. "Wir sind sehr traurig darüber, und hoffen, dass wir das 2021 nachholen dürfen, denn das ist immer ein großer Publikumsmagnet und wir haben dafür in diesem Jahr schon viele Vorbereitungen und Investitionen getroffen. Wir wollten gerade so richtig losstarten in die Saison", bedauert Gunnar Hemme. So wurde ein großer Bauerngarten gerade fertiggestellt und ein Archehof eingerichtet mit alten Haustierrassen wie Esel, Schafe, Mutterkühen zum Schauen und Streicheln. "Doch wir dürfen jetzt hier niemanden empfangen. Auch das Milchcafé ist dicht. Den Hofladen dürften wir zwar öffnen, doch wir wollen den Publikumsverkehr schweren Herzens auf Null halten, um unsere Belegschaft zu schützen. Das wichtigste ist, dass unser Hauptbetrieb, die Molkerei, weiterläuft."

Als Schutzmaßnahmen wurden Produktionsgruppen gebildet, die streng voneinander getrennt arbeiten, damit im Infektionsfall nicht die gesamte Belegschaft gleichzeitig in Quarantäne geschickt werden muss. Die Frühschicht trifft die Spätschicht nicht mehr, zwischen dem Schichtwechsel sind längere Pausen. Die Büromitarbeiter sind ein eigenes Team und Geschäftsführer Gunnar Hemme vermeidet in seinem gläsernen Büro ebenfalls den direkten Kontakt zu anderen. Zusätzlich zu den ohnehin strengen Hygienevorschriften eines Lebensmittelbetriebes werden nun auch nach jedem Schichtwechsel alle Türklinken desinfiziert, ebenso die Lieferfahrzeuge.

Run auf Haustürlieferungen

Die Molkereiproduktion läuft auf Hochtouren, obwohl die gesamte Schulmilchbelieferung und Kitaversorgung eingebrochen ist und auch die zahlreichen Berliner Cafés, die Hemme beliefert, geschlossen sind. "Das wäre schon ein herber Verlust. Doch dafür ist der Umsatz im Einzelhandel und bei unserem Milchmanngeschäft deutlich gestiegen. Da erleben wir gerade einen regelrechten Run auf unsere Haustürbelieferungen", berichtet Gunnar Hemme. Für den Gründer des Milchmann-Betriebes in der Uckermark ist das eine Bestätigung, dass das Konzept der regionalen Produktion und Vermarktung der richtige nachhaltig funktionierende Weg ist. "Wir bekommen von unseren Kunden gerade jetzt viel Zuspruch und spüren deutlich mehr Wertschätzung regionaler Lebensmittel, denn auch wenn in den Discountern die Milch ausverkauft war, wir konnten immer liefern!", betont Gunnar Hemme.