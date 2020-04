Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Mehr als 400 Geflüchtete werden in Eberswalde durch den Berufsbildungsverein Eberswalde mit seinen Sozialarbeitern und Mitarbeitern betreut. Die Familien, die nach Deutschland gekommen sind und Anträge auf dauerhaftes Bleiberecht gestellt haben, wollen sich in dieser Zeit nützlich machen. So näht eine syrische Familie Schutzmasken, die nun in den kommenden Wochen genutzt werden können. "Damit", so Heimleiterin Karin Beinroth, "wollen sie auch etwas zurückgeben und sich revanchieren für die Gastfreundschaft." Die Flüchtlinge leben in einzelnen Wohnungen im Brandenburgischen Viertel als Verbund, betrieben vom Landkreis Barnim. Der syrische Familienvater Adib Kattan hat sich eine Nähmaschine gekauft. Über 300 Masken sind schon entstanden. Die Pflegeeinrichtung Barnimpark erhielt schon eine Spende. Ältere Bewohner können sich so besser vor den Covid-19-Viren schützen und fühlen sich sicherer. Für Fachpersonal in Heimen und Krankenhäusern ist diese Form des Mundschutzes nicht geeignet. Zum Einkaufen oder Spazieren gehen aber reicht der allemal. Und die Geflüchteten freuen sich über die Aufgabe.