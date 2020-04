Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Die Mitglieder des Sozialausschusses der Lebuser Stadtverordnetenversammlung waren, bevor die Corona-Pandemie Deutschland erreicht hat, auf Kita-Visite.

Sie haben die Lebuser "Oderfrösche", das Mallnower "Zwergenland" und die Wulkower "Grashüpfer" besucht. Und damit die drei Kindereinrichtungen, deren Träger die Stadt Lebus ist. "Die evangelische Kita "Kirchenmäuse" in Lebus wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der Umbau fertig ist, besuchen", sagt Irena Neumann. Die im vorigen Jahr neu gewählte Stadtverordnete ist die Vorsitzende des Sozialausschusses.

Erdrückende Stimmung

Dass es nach den Kita-Besuchen ein klares Bekenntnis der großen Mehrheit der Stadtverordneten für einen Kita-Neubau unterhalb des Lebuser Amtsgartens gab, kann angesichts des Resümees zur Visite bei den "Oderfröschen" nicht verwundern: Die Stimmung in der größten Kita der Stadt sei "aufgrund des Platzmangels erdrückend", heißt es im Protokoll des Sozialausschusses zum Besuch ernüchternd.

In dem Flachbau rechts neben der Burgschule und in einigen Räumen im Schulhaus werden in normalen Zeiten knapp 70 Kita- und bis zu 120 Hortkinder betreut. Bekannt ist auch ein weiterer Mangel in der "Oderfrösche"-Kita: Es gibt keinen geeigneten Aufenthaltsraum für die etwa zehn Betreuerinnen und Betreuer.

Ein Raum im Keller, der dafür infrage käme, könne laut Protokoll "aufgrund der feuchten Wände und des fehlenden Notausganges nicht genutzt werden". Die Mitglieder des Sozialausschusses kritisieren zudem die unzureichende Ausstattung der Sanitäranlagen und die fehlende Beschattung des Hofes. Die Anschaffung eines Sonnensegels wird empfohlen.

Aufenthaltsräume fehlen überall

Für die Kitas in den Ortsteilen Wulkow und Mallnow ist die Mängelliste vergleichsweise kurz: Auch in ihnen fehlen Aufenthaltsräume für die Erzieherinnen. Bei den "Grashüpfern" sei die Hofbeschattung nicht ausreichend. Im Kita-Neubau müssen alte Holzregale im Lager aus Gründen des Brandschutzes durch Metallschränke ersetzt werden, heißt es im Protokoll.

Alle städtischen Kitas seien gut ausgelastet, die Zusammenarbeit mit der Amtsverwaltung und den Stadtarbeitern wurde gelobt. Die Kita-Leiterinnen wünschen sich nur einen Ansprechpartner, der Reparaturwünsche aufnimmt. Mit der Essensversorgung seien, bis aufs Vesper bei den "Oderfröschen", alle zufrieden.