Eberswalde Der Landkreis Barnim hat kurzfristig 3000 Behelfsmasken zur Verfügung gestellt. Damit reagiert er auf die bundesweit weiterhin schwierige Versorgungssituation mit Schutzausrüstung, heißt es in einer Mitteilung. "Wir haben über ein regionales Unternehmen Behelfsmasken erwerben können", wird Landrat Daniel Kurth zitiert.

Die Behelfsmasken seien waschbar und daher mehrmals verwendbar, allerdings könnten sie nicht den Schutz einer FFP2- oder FFP3-Maske bieten, heißt es. "Dennoch wollen wir helfen, wo wir können", sagte Kurth. Gerade für die Beschäftigten in Pflege- und Betreuungseinrichtungen sei Selbst- und Fremdschutz während der Corona-Pandemie das Wichtigste.

Aktuell lasse sich nach Angaben der Kreisverwaltung aber nur wenig für die Einrichtungen im Barnim tun, da auch die Verantwortlichen im Landratsamt selbst weiterhin auf Lieferungen von Land und Bund warten würden, die in den zugesagten Größenordnungen ausbleiben.

In den vergangenen Wochen war der Landkreis den niedergelassen Praxen im Barnim mit einer einmaligen Ausgabe von persönlicher Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln aus den Reserven des kreislichen Katastrophenschutzes zur Seite gesprungen, um die Schließung von Praxen zu verhindern, heißt es in der Mitteilung. Auch die Teststellen in Bernau und Eberswalde sowie das Corona-Mobil werden durch den Kreis versorgt.