Katharina Schmidt

Berlin (MOZ,dpa) Die Tore des Berliner Zoos und Tierparks sollen schon bald wieder den Besuchern offen stehen. Das kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag nach der Berliner Senatssitzung an: "Wir sagen ganz klar, es gibt Grünanlagen, in denen sich die Berlinerinnen und Berliner aufhalten können mit Regeln – warum dann nicht auch in einem Tierpark, der nicht ohne Grund so heißt?"

Allerdings stellt er sich trotzdem Zugangsbeschränkungen vor. Kleinere Häuser, in denen Menschen dicht gedrängt in einem geschlossen Raum zusammenkommen, dürften in Müllers Vorstellung noch nicht öffnen. Schon nach der nächsten Senatssitzung am Dienstag könnte seine Ankündigung Realität werden, hieß es in der Pressekonferenz. Zoodirektor Andreas Knieriem begrüßte die Pläne und kündigte an, die Wiederöffnung mit reglementiertem Besucher-Einlass und unter Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensrichtlinien zu planen.

Seit dem 17. März fehlen im Berliner Zoo und Tierpark die Einnahmen durch den Besuchsverkehr. Die Gelder zählen neben den Spenden zu den Haupteinnahmequellen des Berliner Zoos, Tierparks und des Aquariums, erläutert Sprecher Maximilian Jäger. "Konkret kostet der Betrieb der drei Einrichtungen rund140 000 Euro täglich", rechnet er dieser Zeitung vor.

Saftige Geldeinbußen

Hinter den Zoos liegen harte Wochen. Das Osterwochenende bringt den meisten Anlagen sonst die saftigsten Einnahmen des Jahres ein. Daher sind für viele die Einbußen besonders bitter. Erst diese Woche erreichte die Öffentlichkeit ein dramatischer Appell aus Neumünster. Im dortigen Tierpark soll eine Liste erstellt worden sein, die festlegt, in welcher Reihenfolge die Zootiere zu schlachten sind, um sie an andere zu verfüttern.

So zitierte zumindest eine überregionale Tageszeitung die Tierpark-Direktorin Verena Kaspari. Schlimmer noch, Seehunde und Pinguine könnten ohne Fischfutter sogar eingeschläfert werde, heißt es weiter. Laut der Direktorin sollen viele Zoos und Tierparks über solch einenNotfallplan verfügen. Doch noch vor Müllers Bekanntgabe baldiger Lockerungen am Donnerstag schloss Berlins Zoodirektor Andreas Knieriem solche Maßnahmen in seinen Anlagen aus: "Für Berlin kommt das nicht in Betracht – das Töten von Tieren aus finanziellen Gründen wäre das Letzte, was uns einfällt", sagte er der Deutschen Presseagentur. Das bekräftigt Sprecher Maximilian Jäger gegenüber dieser Zeitung: "Wir sind uns der Verantwortung gegenüber unserer tierischen Schützlingen vollumfänglich bewusst." Das Tierwohl habe höchste Priorität, "bevor wir diesbezüglich Abstriche machen müssten, würden wir zunächst bauliche Vorhaben und Investitionen zurückstellen", erläutert Jäger.

Im Berliner Speckgürtel hält man genauso wenig von dieser Idee. Der Eberswalder Zoodirektor Bernd Hensch betont mit Nachdruck: "Wir schlachten keine Tiere." Er selbst kenne die Zoodirektorin in Neumünster und versteht den Sinn dieses Hilferufs nicht, "wenn er denn überhaupt stimmt", gibt er zu Bedenken. Jedenfalls bleibe die Versorgung im Eberswalder Zoo aufrecht.

Noch keine Einheitlichkeit

In Brandenburg fehlt bisher der Hinweis, wann die Zoos sich wieder auf Besuch einstellen dürfen. Die Beschlussvorlage für das Gespräch zwischen Kanzlerin und Ministerpräsidenten am Mittwoch sah ursprünglich vor, den bundesweiten Tieranlagen die Öffnung zu gewähren – am Ende entschieden die Politiker anders.

Im Verband der Zoologischen Gärten herrscht Unmut über diesen Entschluss: "Erst hieß es, die Zoos sollten öffnen, jetzt sollen sie doch noch geschlossen werden – das bedauern wir sehr", sagt Geschäftsführer des Volker Homes. "Zögert sich die Wiedereröffnung noch zwei oder mehr Wochen hinaus, sind wir bei Verlusten in Höhe von 100 Millionen Euro", fürchtet er. Bisher gibt es noch keine Bundeshilfen, um die Einbußen der Zoos ausgleichen. Homes gibt zu Bedenken:"Irgendjemand wird dafür bezahlen müssen." Doch beruhigt er auch: "Als allerletztes wollen wir die Tiere aufgeben."