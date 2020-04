Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Teresa Lenz* versteht die Welt nicht mehr. Erst im Februar war die Pädagogik-Studentin vom Schulamt Frankfurt (Oder) als Vertretungslehrerin angestellt worden. An einer Grundschule im Barnim gab sie seitdem zehn Stunden Unterricht pro Woche.

Auch als die Corona-Krise ihren Anfang nahm, Kitas und Schulen geschlossen wurden, kümmerte sich die 21-Jährige weiter um ihre Schüler, stellte Arbeitspläne für jeden einzelnen auf, versandte die Aufgaben per E-Mail oder brachte sie Familien, die über keinen Computer verfügen, nach Hause. Sie veranstaltete Telefonkonferenzen, kontrollierte die Hausaufgaben, gab ihren Schülern Hilfestellungen – das alles mit dem Ziel, den Unterrichtsstoff so weit wie möglich zu schaffen – trotz Corona.

Es hagelte Proteste

Doch der hoch motivierten Studentin, die bis zum Ende dieses Jahres eine wegen Krankheit ausgefallene Lehrerin an der Grundschule vertreten sollte, wurde gekündigt. "Gemäß Rundschreiben 10/20 ‚Coronavirus – Untersagung der Erteilung von Unterricht an den Schulen in öffentlicher Trägerschaft’ des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 15.03.2020 sind Vertretungskräfte derzeit nicht einzustellen. Leider muss ich Ihnen vor diesem Hintergrund mitteilen, dass eine Fortführung des Beschäftigungsverhältnisses zurzeit nicht erfolgen wird", teilte das Schulamt der 21-Jährigen eine Woche vor Beginn der Osterferien mit.

Und nicht nur ihr, sondern auch den drei anderen Studenten, die wie sie als Vertretung für langfristig erkrankte Lehrer an der Grundschule tätig waren. Seitens der Schulleitung und von festangestellten Kollegen hagelte es Proteste gegen die Verfahrensweise des Brandenburger Bildungsministeriums. Teresa Lenz beschwerte sich bei Ministerin Ernst: "Noch vor wenigen Wochen warben Sie im rbb um uns Lehramtsstudierende, da wir im Moment unentbehrlich seien und in den Schulen gebraucht würden. In dieser Krise sehe ich nun, wie unentbehrlich wir doch sind ..."

Durch die Kündigung der vier Lehramtsstudenten entstünde an der Schule ein Stundenminus von über 50 Wochenstunden, rechnete sie vor. Diese müssten die ohnehin überlasteten Kollegen an der Schule nun zusätzlich schultern.

"Wir sollen wieder eingestellt werden, wenn der Unterricht wieder aufgenommen wird?", fragt Teresa Lenz. "Der Unterricht findet statt: in Kinderzimmern, an Küchentischen, mithilfe von Laptops und Tablets, mit ausgedruckten und eingescannten Materialien. Der Unterricht findet dank uns Studierenden, uns Vertretungslehrkräften, statt, die mal systemrelevant waren, es jetzt aber nicht mehr zu sein scheinen ..."

Teresa Lenz ist enttäuscht – und verbittert: "Warum wird an Bildung weiter gespart, obwohl wir an allen Ecken und Enden sehen können, wohin das geführt hat? Warum werden wir, die Zukunft der Bildungslandschaft, erst umworben und dann fallen gelassen?" Eine Antwort aus Potsdam hat sie bis heute nicht erhalten.

(*Der Name wurde von der Redaktion geändert.)