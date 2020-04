Kerstin Bechly

Potsdam/Strausberg (Ina Matthes) Mit Unverständnis reagiert der Handelsverband Berlin-Brandenburg auf die Lockerungen im Einzelhandel. Die Regelung anhand der Quadrat-meterzahl nannte Günter Päts, stellvertretender Hauptgeschäftsführer, willkürlich.

"Für uns ist das unverständlich." Läden bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche sollen wieder öffnen, außerdem – unabhängig von der Verkaufsfläche – Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen. Warum ein Fahrradhandel mit 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen dürfe, ein Möbelgeschäft ähnlicher Größe aber nicht, könne er nicht nachvollziehen, meint Päts. Die Hygiene- und Abstandsregeln könnten auch in größeren Geschäften eingehalten werden.

Nach der gegenwärtigen Regelung befürchtet Päts eine Wettbewerbsverzerrung. Allerdings sind viele Details der Öffnung noch unklar. Der Handelsverband geht davon aus, dass auch Läden bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche in Shoppingmalls und Einkaufspassagen öffnen dürfen. Das bestätigte die Brandenburger Staatskanzlei am Donnerstag auf Nachfrage. Der Starttermin zu weiteren Ladenöffnungen im April soll am Freitag im Brandenburger Kabinett beraten und in einer neuen Verordnung festgelegt werden, hieß es. Die Öffnung solle nach Möglichkeit zeitgleich mit Berlin erfolgen.

Nach Ansicht des Handelsverbandes sollten alle Läden öffnen dürfen, unter der Maßgabe, dass sie die Hygienebestimmungen einhalten, sagt Päts. Die Inhaber hätten genug Zeit gehabt, sich darauf einzustellen. Welche Folgen die erzwungenen Schließungen für den Fortbestand der Geschäfte habe, werde sich jetzt zeigen. Möglicherweise würden nun Inhaber vorzeitig aufgeben, die das schon vorher aus anderen Gründen in Erwägung gezogen hatten. "Es wird jetzt auch nicht den großen Run auf die Geschäfte geben", meint Günter Päts. "Jeder Kunde wird sich dreimal überlegen, ob er einkaufen geht." Von der Brandenburger Landesregierung erwartet er, dass die Vorgaben des Bundes großzügig ausgelegt werden.

Betroffene Händler reagieren mit Erleichterung auf die Nachricht von der Lockerung. Kunden hätten bereits nachgefragt, wann wieder Räder verkauft würden, sagt Sascha Kießling, Mitarbeiter beim Strausberger Radhändler S3Velo. Ersatzteile durften Fahrradgeschäfte trotz der Beschränkungen weiter verkaufen, auch Räder reparieren. "Anfangs war der Rückgang der Kunden deutlich, vor Ostern wurden wir aber schon fast überrannt", erzählt Kießling. Hygiene- und Vorsichtsregeln einzuhalten, dafür sieht er bei S3 Velo kein Problem. Nur zwei Kunden maximal dürfen ins Geschäft. Die Hoffnung ist groß, einigen ausgebliebenen Umsatz aufholen zu können.

Kritik an den Regelungen gab es auch in Berlin. In der Hauptstadt gibt es besonders viele Kauf- und Warenhäuser, die weiter geschlossen bleiben müssen. Der Senat will erörtern, ob sie bei begrenztem Angebot ebenfalls öffnen können, und wie man ihnen eine Perspektive geben kann.

Allerdings gab es auch positive Reaktionen aus der Berliner Wirtschaft. Zwar kritisiert die Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK) die Beschränkung der Öffnungen auf Verkaufsflächen von bis zu 800 Quadratmetern im Handel. Dennoch wertet IHK-Präsidentin Beatrice Kramm die schrittweise Lockerung als "positives Signal" für die Berliner Wirtschaft.

Kramm warnt vor einem Flickenteppich von Verordnungen in den verschiedenen Bundesländern. "Was in Berlin gilt, muss auch in Brandenburg gelten und anders herum, ansonsten entstehen wettbewerbliche Nachteile unter den Betrieben."