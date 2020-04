MOZ

Bernau Das Coronavirus breitet sich im Kreis weiter aus, vor allem im Niederbarnim. Am Donnerstag hat das Gesundheitsamt 251 Infizierte gemeldet. Das sind 14 mehr als am Vortag. Gut 40 Prozent der positiv Getesteten sind in Bernau registriert: genau 103 (plus fünf). Für Ahrensfelde weist die Statistik 25 bestätigte Fälle aus (plus eins), für Wandlitz 21 (plus zwei), für Panketal 21 (unverändert), für Biesenthal 18 (plus drei) und für Werneuchen sechs (unverändert).

Die meisten Verdachtsfälle im Kreis gibt es aktuell in Eberswalde. 106 Kreisstädter müssen aktuell die heimischen vier Wände hüten. In Bernau sind es gegenwärtig 83. Insgesamt befinden sich im Barnim 388 Bürger in Quarantäne. Sieben Barnimer verstarben an Covid-19.