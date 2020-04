Bettina Winkler

Briesen (MOZ) Der grundhafte Ausbau des Damaschkewegs in Briesen ist bis 2021 das größte Bauvorhaben in der Gemeinde. Die bröckelnden Betonplatten, die seit den 1970er-Jahren zur Befestigung der kleinen Straße am Spitzen Berg dienen, sollen endlich weg. "Das Vorhaben ist schon lange geplant, wurde aber immer wieder verschoben", sagt der Briesener Ortsvorsteher Bodo Blume.

Das Projekt wird zusammen mit dem Zweckverband realisiert, weil im Zuge des Straßenausbaus gleichzeitig eine neue Wasser- und Abwasserleitung verlegt werden soll.

Der Durchführungsbeschluss wurde laut Mitteilung aus dem Bauamt von Odervorland im Dezember 2019 gefasst. 258 000 Euro sind für die Maßnahme veranschlagt, die allerdings erst 2021 realisiert werden soll. In diesem Jahr laufen seitens des Bauamtes und des Zweckverbands erst einmal die Planungen. Die Anwohner sind bereits über das Prozedere informiert, es entstehen ihnen für den Straßenausbau und die Beleuchtung keine Kosten. Für die Zufahrten von der Straße zu ihren privaten Grundstücken müssen sie allerdings einen Obolus bezahlen.