Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Vögel zwitschern, Schmetterlinge flattern um die Nase, Enten quaken. Wenn sie könnten, würden auch die Fische der Gewässer im Naturpark Schlaubetal in das vielstimmige Frühjahrskonzert einstimmen. Ein besonderes Motiv der Region führt sogar das Wappen des Amtes Schlaubetal im Schilde: die Mühle. Einst klapperten sie überall im Schlaubetal, an Oelse und Dorche. Doch einzig die älteste Mühle, die Müllroser, produziert noch heute. Die anderen wurden umfunktioniert, verfallen oder sind schon ganz von der Landkarte verschwunden.

Radelnd zwischen Oelse und Schlaube

Nach dem dritten verstohlenen Blick um die Ecke des alten Mühlengebäudes hat er den Gast bemerkt. Flink flitzt Oskar herbei und meldet seinem Frauchen die Entdeckung der neugierigen Fremden am Grundstückrand. Zuletzt habe ihr Vater Siegfried Noack die Oelsener Sägemühle noch manchmal angeworfen, erinnert sich Klaudia Spey spontan. In ihrer Kindheit war sie von ihrem Großvater Otto Noack als letztem offiziellen Müller bis 1949 regulär betrieben worden.

Folgt man auf dem bestens ausgebauten Radweg dem Bachlauf der Oelse, erreicht man bald die Brücke an der Walkemühle. 1969 hatte die Müllerfamilie altersbedingt den Betrieb aufgegeben. 1975 wurde die Mühle abgerissen und ein neues Gebäude errichtet. Dabei wurde auch eine alte Feldsteinmauer wieder freigelegt. Wahrscheinlich stand genau dort einst das Mühlenrad.

Auch von der folgenden, am Radwanderweg gelegenen Jankemühle ist kaum mehr etwas zu erkennen: Verloren stehen drei große Silos am Rande eines trockenen Teiches. Ein maroder Metallsteg führt ins lichte Schilf.

Erst an der Klingemühle ist mehr Leben zu erahnen: Eine Künstlergemeinde hat das Areal ausgebaut, feiert hier alternative Festivals wie das "Mit Dir". Ihren Namen hat die Mühle von Matheus Klingemüller, der sie zu Beginn des 30-jährigen Krieges bewirtschaftete. Nach 1970 wurde das Haus zu einem Ferienheim ausgebaut. An einer knallig gelben Holztür steht heute "Artists only" – "Nur für Künstler". Ob jeder Passant die im Rasthäuschen am See drapierte Wasserpfeife nutzen kann, ist fraglich. Aber ein Päuschen an dem malerischen Klingeteich lohnt sich. Bevor es auf sandigen, später groben Forstwegen ins Schlaubetal geht.

Von der Kieselwitzer Mühle beginnt mit einem deftigen Anstieg in den gleichnamigen Ort die Etappe über die Felder nach Bremsdorf. Bei der folgenden langen Abfahrt darf das rechtzeitige Bremsen im Tal zum Abstecher zur Bremsdorfer Mühle nicht verpasst werden. Außerhalb der Corona-Sperren tobt hier das Ausflüglerleben: Die Jugendherberge, eine Gaststätte, malerische Wanderrouten und Bademöglichkeiten im Großen Treppelsee mit Aussicht "Himmel und Hölle" laden zum Verweilen und Genießen einer abwechslungsreichen Mühlenrundfahrt ein. Bevor es zurück zum Startpunkt geht. Hingucker zwischendurch: die Wasserscheide zwischen Ost- und Nordsee sowie der idyllische Ortskern von Grunow mit Fachwerkkirche und einem Ladengeschäft für alles Alltägliche.

Zu Fuß zu schönen Schlaubemühlen

Zwei sichtbare und eine unsichtbare Schlaubemühle passiert diese kleine Wandertour von und nach Mixdorf durchs Schlaubetal. An der Ragower Mühle, gebaut ab 1600, treffen sich der Schlaubewanderweg und der Christopherus-Lehrpfad. Ein Holzrad informiert über die Geschichte der sieben Schlaubemühlen. Nebenan kann noch Mühlradtechnik bestaunt werden, außerhalb der Corona-Krise lädt die Gaststätte ein.

Abwechslungsreich gestaltet sich der schmale Weg entlang der Schlaube. Die Mittelmühle (etwa halbe Strecke) ist aber nicht mehr zu sehen. 1420 als Schernsdorfer Mühle errichtet, wurde sie 1970 wegen Baufälligkeit komplett abgerissen.

Dafür ist der Kupferhammer (1533) nicht zu übersehen. Die Ausflugsgastronomie besteht seit etwa 1900. Auffällig hier: Außergewöhnlich viele Schmetterlinge schwirren um die Schlaubebrücke.

Tour 1: 30 Kilometer, Start in Grunow, Ende in Mixdorf, beide stündlich erreichbar mit der RB 36 zwischen Frankfurt (Oder) und Königs Wusterhausen, Fahrradmitnahme möglich

Tour 2: 10 Kilometer, Start und Ende in Mixdorf, erreichbar ebenfalls mit der RB 36, Parkmöglichkeiten vorhanden