Thomas Sabin und Jacky Westermann

Dit is Brandenburg (MOZ) Am 16. April 1945 begann die letzte große Offensive der sowjetischen Truppen auf europäischem Territorium im Zweiten Weltkrieg. Die Gedenkstätte Seelower Höhen (Märkisch-Oderland) erinnert auch heute noch an die größte Schlacht auf deutschem Boden: die Schlacht um die Seelower Höhen.

Wir haben uns den 75. Jahrestag zum Anlass genommen, uns mit dem Geschehen und dem Ort näher auseinander zu setzen. Dazu war das Podcast-Team vor Ort an der Gedenkstätte und machte sich auf die Suche nach Georgi Schukow’s Bunker im Wald in Reitwein.

Was genau sich in den vier Tagen, bei einer der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkrieges, um Seelow abspielte, haben wir uns aus zwei Perspektiven erzählen lassen – aus der eines geschulten Bundeswehrsoldaten, der die Schlacht im Rahmen seiner Ausbildung analysiert hat und aus der eines wissenschaftlichen Mitarbeiters des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Er erzählt uns unter anderem etwas zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der Schlacht und dem Umgang mit ihr während der DDR. Auch ein Deutscher, der einige Monate zuvor in sowjetische Kriegsgefangenschaft geriet, kommt zu Wort.

Podcast Folge 1: Der Brandenburger Dialekt

Podcast Trailer: Das ist "Dit is Brandenburg"

Die Podcast-Übersicht

Hörerpost an podcast@moz.de