Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Schulen treffen Vorkehrungen: Sie mussten Pläne für die Abiturprüfungstage erstellen, die Prüflinge bekommen Uhrzeiten und Eingänge zugeteilt, den Prüfungsräumen werden verschiedene Toiletten zugeordnet, Lehrern, die zur Risikogruppe gehört, steht die Prüfungsaufsicht frei. Alles, um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu vermindern.

Am Gauß-Gymnasium, berichtet Schulleiterin Rita Lange, schreiben normalerweise 90 Personen gleichzeitig eine Klausur in der Aula. In diesem Jahr dürfen nur 22 Schüler und zwei Aufsichtskräfte hinein. Die restlichen Abiturienten werden auf viele Unterrichtsräume verteilt. Insgesamt sind es 60, von denen 54 am Mittwoch mit den Biologie- und Physikprüfungen starten.

An der Freien Waldorfschule findet die erste Prüfung kommenden Freitag statt. Die fünf Schüler sind in einem 65 Quadratmeter großen Raum, "dort lassen sich die Sicherheitsabstände für alle Personen gut einhalten", so Anne Rudolph, Assistentin der Geschäftsführung. Ein Prüfungsraumplan legt Sitzplätze für alle Prüfungstage fest. Strikt umgesetzt werden Hygieneregeln zur Desinfektion von Türklinken und Toiletten nach jeder Nutzung.

Bevor die 115 Abiturienten des Liebknecht-Gymnasiums ihre Prüfungen antreten, wurden für die Räume Maximalpersonenzahlen festgelegt. In die große Aula des Hauptgebäudes dürfen dann nur 34 Schüler. Da aber nie alle 115 Schüler gleichzeitig Prüfungen haben, so Schulleiter Torsten Kleefeld, kommt die Schule mit vier Räumen aus: Auch ein Konferenzraum im Haupt- sowie die Aula und ein Musiksaal im Brenner-Haus werden genutzt. An einem Tag kommt zusätzlich eine der Turnhallen ins Spiel.

Besonders ist, dass für die 21 polnischen Prüflinge eine Lösung gefunden werden musste. Der Versuch, bei den polnischen Behörden eine Lockerung der zweiwöchigen Quarantänepflicht nach Auslandsaufenthalten zu erzielen, gelang nicht. Ebenso der Vorschlag, die Prüfungen im Słubicer Liceum stattfinden zu lassen.

Mit Stadt und IB wurde letztlich aber verhandelt: Die Schüler kommen für die vierwöchige Prüfungszeit im Haus Einstein, dem Internat des Gauß-Gymnasiums, unter. Offen war zunächst die Frage der Finanzierung. "Die polnischen Familien hätten sich das nicht leisten können", so Kleefeld. Er ist dem Förderverein der Schule dankbar, dass dieser in Vorkasse geht. Auch eine Zusage über 6000 Euro von der Sanddorf-Stiftung gab es.

45 der 51 Abiturienten am Obverstufenzentrum haben am Montag ihre erste Prüfung. Aufgeteilt werden die Schüler auf acht große Unterrichtsräume, jeder ist über einen anderen Gebäudeeingang zu erreichen, bekommt eine eigene Toilette zugewiesen "und in jedem Raum gibt es Wasser, Seife und Papierhandtücher", erklärt Nadine Heinrichs, stellvertretende Schulleiterin. Die 74 Kollegen, die über den Prüfungszeitraum in Schichten im Einsatz sind, passen unter anderem auf, dass sich auf dem Schulhof keine Gruppen bilden. "Das wird logistisch spannend", sagt sie.

Gewisse Skepsis bleibt

Trotz all der Vorkehrungen sind einige Schüler nach wie vor dagegen, dass die Prüfungen in der Krise stattfinden. Eine Schülerin der Sportschule hat im Namen weiterer Frankfurter Schüler einen Brief an Bildungsministerin Britta Ernst verfasst, in dem sie erklärt, dass sowohl die Vorbereitungen auf die Prüfung als auch Anreise, Durchführung und die Zeit zwischen den Prüfungen nicht zumutbar seien. Sie verlangt ein Durchschnittsabitur.

Janine Martin und Colin Groß, Schüler am OSZ, finden es lächerlich, die Abiturprüfungen stattfinden zu lassen, obwohl ansonsten so vieles geschlossen hat. Mehrere Stunden in einem Raum sitzen, sich dann vielleicht auf dem Parkplatz begegnen – das finden sie unverantwortlich. Die Prüfungen in den heißen Sommer zu verschieben, hätten sie für eine ebenso schlechte Idee gefunden, ein ganzes Jahr zu wiederholen wäre undenkbar, da beide schon ein duales BWL-Studium sicher haben. Beide hätten sich eine bundesweite Lösung gewünscht, zum Beispiel das Durchschnittsabitur.

Damit wäre zwar auch Julian Kurth, Schülersprecher am Gauß, einverstanden. Allerdings können die Prüfungen seiner Meinung nach getrost stattfinden, wenn Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden. "Warum nicht? Nur, weil eine Woche Unterricht und eine Konsultationswoche fehlen?" Immerhin habe man die vergangenen zwei Jahre darauf hingearbeitet. Und einkaufen gehen die meisten auch. Das einzig Schwierige: der Weg zur Schule. "Aber wer in Frankfurt wohnt, kann um 8.30 Uhr mit dem Fahrrad kommen. Da ist es mittlerweile hell und wärmer. Ansonsten sind die meisten Eltern zu Hause", sagt der 18-Jährige.

