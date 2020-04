Markus Pettelkau

Barnim (MOZ) Die Bäume sind am Stresslimit!", sagt Jan Engel, vom Landesbetrieb Forst Brandenburg. "Das liegt an den letzten beiden heißen Sommern und dem zu warmen Winter. Vor allem Nadelbäume konnten ihren Stoffwechsel nicht in den Pausenmodus setzen und so sind viele Reserven für das Frühjahr und den Sommer bereits zum Start aufgebraucht."

Der Deutsche Wetterdienst befürchtet jetzt schon ein ähnliches Dürrejahr wie 2018. Die derzeitige Wetterlage erinnere fatalerweise an damals: Zu trocken, zu warm. Noch deutlicher wird es, wenn man das April-Wetter der vergangenen Jahre analysiert. Früher als launisch beschrieben, bringt der Frühlingsmonat mittlerweile fast beständiges und stabiles Wetter. Der letzte zu nasse April liegt zwölf Jahre zurück, jedes Jahr fehlt im bundesweiten Schnitt mehr als ein Drittel des erwarteten Monatsniederschlags. Die Folgen sind verheerend.

Wirksame Maßnahmen gesucht

Der Waldzustandsbericht vom vergangenen Jahr lieferte die schlechtesten Ergebnisse seit Beginn der Dokumentation. Auch in diesem Jahr ist keine Besserung in Sicht. Die relativ guten Winterniederschläge ließen hoffen, doch in den letzten Wochen war es erneut viel zu trocken.

Eine Lösung des Problems sieht Engel in der Forschung. "Wirksame Maßnahmen zum Klimaschutz, Stabilisierung des Waldes durch Waldumbau mit Mischbaumarten, Waldrändern, seltenen Gehölzen sowie Wasserrückhalt in Gewässern und Mooren. Intensive Forschung zu trockenresistenten Baumarten und darüber hinaus eine offene fachliche und öffentliche Diskussion." Auch der Schutz vor Schädlingen, Feuer und anderen Schadeinflüssen müsse verstärkt werden.

Neben dem Klima umtreibt den Wald noch ein anderes Problem: Umweltverschmutzung. Mehr Menschen als gewöhnlich entdecken derzeit die Wälder als neues Ausflugsrefugium für sich. "Nicht nur jetzt ist es ein Ort, um durchzuatmen und auf gute Gedanken zu kommen. Und die Abstandsregeln können fast nirgends besser eingehalten werden. Wenn die Waldbesucher auf andere Menschen, den Wald mit seiner Tier- und Pflanzenwelt und sich selbst Rücksicht nehmen, ist es für alle ein Gewinn", glaubt Engel.

Allerdings wirkt sich der neu entdeckte Naturtourismus negativ auf die eh schon geschundenen Wälder aus. Neben der Trockenheit gibt es eine immer größere Verschmutzung an den Wegesrändern im Barnim. "Diesen subjektiven Eindruck hören wir auch aus den Forstrevieren, obwohl die Forstbehörde damit leider seit jeher sehr viel zu tun hat", so Engel. "Hierbei geht es aber weniger um den weggeworfenen Kaffeebecher, sondern vielfach um Anhängerladungen oder Kofferrauminhalte aus Bauschutt und Grünschnitt. Da die Grenzen ja momentan geschlossen sind und trotzdem Müll im Wald derart illegal entsorgt wird, kann auch dadurch die Mär von den hauptsächlich ausländischen Wald-verschmutzern widerlegt wer-den."

Der Müll wirft die Frage auf, ob man den Wald vielleicht meiden sollte, um weiteren schädlichen Einfluss zu begrenzen. "Nein!", glaubt Engel, "es sollten generell nur die Menschen den Wald meiden, die verantwortungslos mit Feuer umgehen oder mit Autos die Feuerwehrzufahrten blockieren. Verantwortungsvolle Waldbesucher sind nach wie vor willkommen."