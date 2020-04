DPA

Berlin (dpa) Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat dem FC Bayern davon abgeraten, den Vertrag von Manuel Neuer (34) - wie gefordert - gleich um vier Jahre zu verlängern.

"Neuer ist einer der besten Torhüter der Welt, wenn nicht der beste, und jetzt muss der Verein schauen, ob er das machen will. Ich wäre auch vorsichtig, jetzt um vier Jahre zu verlängern, auch wenn ein Torwart länger spielen kann", sagte der 59-fache Auswahlspieler im Interview mit dem TV-Sender Sky, für den er als Experte arbeitet.

Andererseits würde er "einem Spieler nie vorwerfen, dass er zu viel Geld verlangt. Das bekommt aber in der Situation, in der wir uns momentan befinden, eine andere Bedeutung und Wertigkeit", räumte Hamann ein, der zwischen 1992 und 1998 selbst für den FC Bayern spielte.

"Weil sie Alexander Nübel vielleicht etwas vorschnell verpflichtet haben", hätten sich die Bayern aber selbst in diese Position gebracht. "Man hört, ihm seien sogar Spiele versprochen worden. Wenn Neuer jetzt sagen sollte: ’Wenn wir nicht verlängern, dann gehe ich im Sommer’, was unwahrscheinlich ist, aber dann stünden die Bayern möglicherweise vor dem Problem, dass sie noch einen Torwart holen müssen", sagte Hamann. Deswegen sei Neuer jetzt in einer sehr starken Position, und die versuche er auszunutzen, unterstrich Hamann.