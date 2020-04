Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Für die Heideländer wird es jetzt spannend. Seit Jahren kämpft der Fürstenwalder Ortsteil, in dem es viele Gartengrundstücke gibt, dafür, Baurecht für Einfamilienhäuser zu schaffen – nun werden die Pläne konkret.

Für das rund 14 Hektar große Gebiet soll der nötige Bebauungsplan aufgestellt werden. Am Dienstag beschäftigt sich der Stadtentwicklungsausschuss mit dem Thema. Der Masterplan für das Schulzentrum, das derzeit an der Beeskower Chaussee entsteht, der aktuelle Sachstand zum Jagdschloss und die Ansiedlung von Edeka in der Langen Straße sind weitere Themen. Zur öffentlichen Sitzung wird ins Alte Rathaus eingeladen.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin

Das ist keineswegs selbstverständlich. Immerhin haben Stadtverordnetenvorsteher Uwe Koch (CDU) und Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) noch vor zwei Wochen heftig darum gerungen, ob die Stadtverordnetenversammlung zu Corona-Zeiten stattfinden muss. Doch für den Stadtentwicklungsausschuss ist das jetzt kein Thema. "Es sind Grundsatzentscheidungen auf der Tagesordnung, auf die wir als Fachausschuss gucken sollten", sagt Ausschussvorsitzender Stephan Wende (Linke). Zudem stehen in der Verwaltung Personalwechsel an. Und bevor der Fachmann gehe, wolle er noch dessen Einschätzung zur zuletzt in die Kritik geratenen Jagdschloss-Baustelle hören, ergänzte Wende.

Der Sozialausschuss, der am Mittwoch tagen sollte, findet nicht statt. "Corona hat bei der Entscheidung eine Rolle gespielt", sagte Ausschussvorsitzende Elke Wagner (SPD). Wichtiger sei jedoch, dass es derzeit kein Thema gebe, das dringend diskutiert werden muss. "Das Aussetzen der Kita-Beiträge und des Essengeldes hätten diskutiert werden müssen, aber das wurde ja nun schon in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen", ergänzt Elke Wagner.

Insofern finde es sie es auch sinnvoll, dass der Finanzausschuss am Donnerstag stattfindet. Immerhin drohen der Stadt massive Einnahmeverluste. Allein das Aussetzen der Essengeld-Elternbeiträge führt laut Beschlussvorlage der Stadt vom 6. April zu einem "vorübergehenden Einnahmeausfall in Höhe von 19 811,87 Euro je Monat", auch wenn mit geringeren Ausgaben für die Essenversorgung zu rechnen sei. Gewerbesteuereinnahmen dürften einbrechen. Zudem müssen Mehrkosten für die am 6. April beschlossene Stellenplanerweiterung ausgeglichen werden.

Corona-Kosten offen

Wie stark die Corona-Krise den Haushalt belastet, dazu gab es am Donnerstag noch keine Aussage. Im Finanzausschuss werde dazu Auskunft geben, sagte Stadtsprecherin Nadine Gebauer. Es sollen zunächst die Stadtverordneten informiert werden.

Doch auch für die Sitzungen der politischen Gremien ist noch gar nicht abschließend geklärt, wie diese stattfinden. In den Einladungen ist für beide Tagungen der Festsaal des Alten Rathauses als Ort genannt. "Wir werden die Abstands- und Hygieneregeln einhalten", betont Nadine Gebauer. Offen sei derzeit, ob Gäste zu den Sitzungen erscheinen dürfen. Dafür werde noch die Verordnung des Innenministeriums abgewartet. "Wenn wir die Möglichkeit der Übertragung per Video-­Livestream haben, werden wir sie nutzen", sagt die Sprecherin. Dann dürfe "die Öffentlichkeit" aber nicht mit in den Saal. Das gelte auch für die Presse. Sollte die Verordnung dies nicht erlauben, müsste die gesamte Öffentlichkeit zugelassen werden – und dafür sei der Saal wahrscheinlich zu klein. "Wir werden eine Lösung finden", verspricht Nadine Gebauer. Denkbar sei, einen Raum zur Verfügung zu stellen, in den die Sitzung per Live-Stream übertragen werde.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin