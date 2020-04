Struktur des Stadion-Areals am Park Heinrichslust in Schwedt ist schon zu erkennen: Links vorn zeigt sich der Kunstrasenplatz im satten Grün, daneben befindet sich die Fläche für den künftigen neuen Rasenplatz. In der Mitte sieht man das Minispielfeld, das einen neuen Platz erhält. Im Hintergrund befindet sich der aktuelle Hauptplatz. Rechts unten: Vor dem Wohnblock Am Sportplatz 13 bis 16 sind mehr als 60 neue Pkw-Parkplätze entstanden. Die abschließende Bauabnahme ist aber noch nicht erfolgt. © Foto: Oliver Voigt

Jörg Matthies

Seit 17. Oktober 2018 hat Schwedt, hat der Landkreis Uckermark überhaupt den ersten Kunstrasenplatz. Inzwischen ist er zur unverzichtbaren Trainings- und Spielstätte für die zahlreichen Teams des FC Schwedt geworden. Doch die dafür investierten gut 1,2 Millionen Euro waren "nur" der erste von drei Bauabschnitten für das künftige Vorzeigeobjekt des Schwedter Freiluftsports. Kommenden Dienstag ist der Oderstadt-Hauptausschuss eingeladen, um über die Aufträge zum Errichten eines zweiten Rasen-Großspielfeldes und den teilweisen Tribünenumbau am derzeitigen Rasenplatz zu beschließen.

Neuer Rasenplatz ab 2021/22?

Der kleinere der beiden Teile ist der Tribünenumbau. Die Zeit, da riesige Zuschauerzahlen von mehreren Tausend Fans existierten, liegt lange zurück. Nun sollen die Traversen zwischen jetzigem Hauptplatz und neuem Kunstrasenfeld zurückgebaut werden – der vorhandene Wall werde bis auf die Höhe des Kunstrasenplatzes abgetragen. So entsteht eine zusätzliche Trainingsfläche mit Rasenbelag. Investitions­summe: etwa 300 000 Euro, zwei Drittel davon aus Fördermitteln.

Ein klar größerer Brocken ist freilich der zweite Bauabschnitt. Stichwort: neues Rasenspielfeld einschließlich der Arbeiten im Umfeld. Dafür sind knapp zwei Millionen Euro veranschlagt, auch hier liegt die Förderquote bei fast zwei Dritteln. Die FC- Schwedt-Verantwortlichen hoffen auf die Einweihung des neuen Spielfeldes zur Saison 2021/22, offiziell spricht die zu beschließende SSV-Vorlage von einer Gesamtfertigstellung dieses kompletten Bauabschnitts im Jahr 2022.

Was wird sich tun in den nächsten Monaten? Mit dem zu erwartenden Baustart im Mai geht es um den Rasenplatz in der Größe 105 mal 68 m mit vollautomatischer Beregnungsanlage und Flutlichtanlage mit sechs Masten. Zwischen Kunst- und neuem Rasenplatz wird es eine 2,4 mal 1,4 m große LED-Anzeigetafel für beide Spielfelder geben. Im Umfeld sind weitere Fahrzeug- und auch Fahrradstellplätze zu errichten. In unmittelbarer Nähe ist vor dem Block Am Sportplatz 13 bis 16 bereits ein Parkplatz gebaut worden, der kurz vor der Schlussabnahme steht. Umgesetzt wird das auf dem Areal vorhandene Minispielfeld, das mit gleichen Abmaßen einige Meter weiter neu entsteht und über ein Drehkreuz auch öffentlich zugänglich sein soll. Auch die vorhandenen Carports und der abzureißende Materialschuppen werden durch Umsetzen oder Neubau ersetzt – in gut einem Jahr, sollte alles konfliktlos verlaufen, wird das Gelände kaum wiederzuerkennen sein.

Kräftig gebaut wird seit gut einem Monat auf dem Jahnsportplatz-Areal der Nachbarstadt Angermünde. Bis Juli bekommt der Hauptplatz als sehenswerte Rundum-Zierde eine Tartan-Laufbahn. Der bereits "hervorragenden Grundausstattung des Stadions mit Rasenfeld, Tribünen und Umkleideräumen sowie einer Vielzahl von Freiflächen" wird die Modernisierung mit dem Bau einer Kunststofflaufbahn als "notwendig" angesehen, um "zeitgemäße Bedingungen für leichtathletischen Disziplinen" zu schaffen, die derzeit "nur eingeschränkt im Jahresverlauf absolviert werden können", heißt es aus dem Rathaus.

Inzwischen geht es voran im Oval, die alte Laufbahn ist entfernt, der Unterbau der neuen nimmt von Tag zu Tag mehr Gestalt an. Um den tollen Kunststoffbelag auf der Laufbahn soll es schließlich einen "gepflasterten Sauberkeitsstreifen" geben. Selbst bei Regen ist ein Belaufen dann möglich, ohne dreckig zu werden – alle potentiellen Nutzer dürfen sich auf hochwertigen Sportunterricht und diverse Sportfeste freuen. Die Fußballer, die den Hauptplatz derzeit nicht nutzen könnten, sind ohnehin immer noch zum Nichtstun verdammt.

Fördermittel aus der sogenannten Leader-Finanzierung (knapp 400 000 Euro) sowie Eigenmittel der Stadt Angermünde von etwa 140 000 Euro lassen ein Schmuckstück entstehen, auf dessen baldige tatsächliche Nutzung alle sicher heute schon hoffen.