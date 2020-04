Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Erstmals in seiner 26-jährigen Vereinsgeschichte trägt der SC Frankfurt seine traditionelle Bahneröffnung der Leichtathleten nicht aus. "Wegen der derzeitigen Einschränkungen hat sich der Verein schweren Herzens entschieden, den Wettkampf am9. Mai abzusagen. Selbst mit den ersten angekündigten Lockerungen im öffentlichen Leben wird es bei Veranstaltungen und Meetings unsicher sein, ob und wann diese wieder stattfinden können oder dürfen", begründet Vereinsvorsitzende Sandy Wojahn die Entscheidung.

Weitere Gründe nennt Wettkampfleiterin Clara Bechly, die bereits einige Arbeit hinsichtlich Ausschreibung und Organisation in die Vorbereitung des Wettkampfes gesteckt hatte: "Bei der Entscheidung spielte auch eine Rolle, dass in den Vereinen seit fünf Wochen kein geregeltes Training stattfindet – und noch mindestens zwei zweitere Wochen. Unter diesen Bedingungen von den Sportlern Maximalleistungen in einem Wettkampf zu fordern, birgt ein hohes Verletzungsrisiko. Auch mit der Ungewissheit, ob bis dahin die Benutzung der Sportplätze sowie öffentliche Veranstaltungen wieder erlaubt sind, lässt sich ein Wettkampf schlecht planen. Da ist es sicherer, den Wettkampf jetzt abzusagen, als es eine Woche vorher zu tun. Auch den teilnehmenden Vereinen gegenüber haben wir eine Pflicht, für sie ist diese Unsicherheit ebenfalls schwierig".

Die Bahneröffnung bereichert Frankfurts Sportkalender seit 1996, als die Leichtathleten mit einem Sportfest die neu errichtete Kampfbahn B, so die offizielle Bezeichnung des Sportplatzes an der Kieler Straße, einweihten. Gerade in den vergangenen Jahren hat sich der SC Frankfurt mit diesem Auftakt in die Freiluftsaison, genauso wie mit dem Bahnabschluss im September, bei Brandenburger und einigen Berliner Vereinen einen sehr guten Ruf erworben. Zuletzt waren jeweils etwa 260 Teilnehmer von 20 bis 24 Vereinen der Einladung gefolgt. Absolute Höhepunkte bildeten die Jubiläumsjahre 2014 und 2019 mit 410 bzw. 335 Aktiven aus 29/27 Vereinen. Für die meisten Leichtathleten ist die Bahneröffnung in Frankfurt eine erste Leistungsüberprüfung für die nachfolgenden Landesmeisterschaften, bei der schon so manche Norm für deutsche Jugendmeisterschaften erfüllt wurde.

Verband sagt deutsche Meisterschaften bis 19. Juli ab

Inwieweit in den kommenden Monaten Abstriche an Landestitelkämpfen gemacht werden müssen, ist im Landesverband gerade in der Diskussion. Der Deutsche Leichtathletikverband hat bereits alle deutschen Meisterschaften bis zum 19. Juli abgesagt. Betroffen sind mehrere Jugend- und Senioren-Altersklassen sowie die Frauen und Männer. Ebenso nicht stattfinden wird das Bundesfinale Jugend trainiert für Olympia der Leichtathleten im September, weil wahrscheinlich viele Landesfinalisten nicht ermittelt werden können. Gleiches betrifft weitere Sportarten.

