Mara Kaemmel

Erkner (MOZ) Der Fußballverein Erkner 1920 wird in diesem Jahr 100 Jahre alt – für den 23. Oktober ist eine große Festveranstaltung in der Stadthalle geplant: Ob daraus etwas wird, steht in den Sternen.

Lothar Lützenkirchen vom Vorstand des Vereins sagt: "Wir hoffen natürlich, dass es klappt, aber Großveranstaltungen sind zumindest bis zum 31. August nicht erlaubt, sicher ist es also nicht." Einiges von dem, das im Vorfeld des Jubiläums laufen sollte, ist abgesagt, darunter auch ein Spiel der 1. Mannschaft mit der Traditionsmannschaft der DDR-Auswahl.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin

Von ausgefallenen Veranstaltungen, über Unsicherheiten in der Planung berichten auch andere Vereine. Hilferufe von Vereinen aufgrund finanzieller Engpässe sind in der Stadtverwaltung derzeit aber nicht bekannt. Ob das so bleiben wird und wie groß die Einbußen sein werden, wird sich noch zeigen.

Über Miete mit der Stadt einigen

Trotz der angekündigten Lockerungen sieht Günter Uschmann von der SG Chemie Erkner keine baldige Normalisierung in der Vereinsarbeit. Es findet weiterhin kein Training statt für die diversen Sportgruppen vom Turnen bis zum Judo. Bei mehr als 400 Mitgliedern ist kein Training via Videochat möglich wie es private Fitnesstrainer anbieten. "Unsere Trainer gehen einem Beruf nach und engagieren sich für den Sport in ihrer Freizeit." Es herrscht also Stillstand.

Vereine dürfen keine großen Rücklagen bilden und leben in der Regel von der Hand in den Mund - dennoch kommt die Sportgemeinschaft zurzeit finanziell über die Runden. Die Miete für die Stadthalle und den Sportplatz wird aus Mitgliedsbeiträgen bezahlt und halbjährlich an das Sportzentrum Erkner überwiesen, einen Eigenbetrieb der Stadt. Konnte in der Vergangenheit aufgrund von Veranstaltungen die Halle von den Sportlern nicht genutzt werden, wurde die Miete zurückerstattet. "Wir werden uns sicher mit der Stadt auch über die Hallenmiete in der Corona-Zeit einigen", sagt Günter Uschmann. "Ich glaube auch, dass sich unsere Sportler dem Verein gegenüber solidarisch verhalten." Dass die Sporttrainer ehrenamtlich arbeiten, sei natürlich ein Riesenvorteil gegenüber Vereinen, die Mitarbeiter bezahlen oder andere laufende Kosten bestreiten müssen, zum Beispiel für den Unterhalt von Vereinsheimen.

Doch es gibt ein anderes Problem: Laut Satzung sind Vorstandswahlen vorgeschrieben. "Die können wir jetzt nicht durchführen." Auch beim Heimatverein Erkner stünden Wahlen an. Hans Hoffmann (83) möchte aus Altersgründen den Vorsitz abgeben. "Aber solange keine Wahl stattfinden kann, werde ich natürlich im Amt bleiben." Der Heimatverein hat ebenfalls zwar keine größeren finanziellen Einbußen mit Ausnahme des ausgefallenen Osterbasars, der kulturelle Verlust ist dafür erheblich. Der "Märkische Abend" und der "Treff bei Mutter Wolfen" vom April können nicht einfach später im Jahr nachgeholt werden, weil alle Termine vergeben sind. Hans Hoffmann fürchtet, dass das Heimatmuseum auch am 17. Mai zum Internationalen Museumstag nicht öffnen wird.

Die Kunstfreunde Erkner wiederum wurden in der Vorbereitung des Jugendkunstpreises ausgebremst, der im November zum 12. Mal vergeben werden sollte. Für dieses Jahr hatten sie Arnold Bischinger, den Leiter des Kulturamtes des Landkreises Oder-Spree, als Festredner gewinnen können. Normalerweise werden die Flyer mit allen Informationen zum Bewerbungsverfahren im März gedruckt und dann an den Schulen verteilt. Dieses Jahr kam das Coronavirus dazwischen. Der Flyer wurde nicht gedruckt, also auch nicht verteilt. Mit einem normalen Alltag an den Schulen ist auch erst ab September zu rechnen. Ob ohne die Unterstützung der Lehrer genug Bewerbungen eingereicht werden würden, da ist sich Sigrid Riedel, die Vorsitzende der Kunstfreunde, nicht sicher. "Die Schulen haben jetzt andere Prioritäten, wir müssen deshalb intern besprechen, ob wir in diesem Jahr keinen Jugendkunstpreis verleihen."

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin