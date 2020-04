Roland Hanke

Schöneiche (MOZ) Alle scharren mit dem Hufen – und keiner weiß, wie es weitergeht. So wie bei fast allen Sportvereinen in der gegenwärtigen Situation mit den Kontaktverboten bis zum 3. Mai ist es auch bei den Volleyballern der TSGL Schöneiche, die insgesamt rund 400 Mitglieder hat. Es finden in dieser inzwischen beendeten Saison keine Spiele mehr statt. Und die Heimstätte Lehrer-Paul-Bester-Halle an der Dorfaue ist auch geschlossen.

"Wie lange dies noch der Fall sein wird, wissen wir momentan nicht", sagt René Jerratsch, Vorstand und Sportlicher Leiter bei der TSGL. "Das ist natürlich nicht so gut in Betracht auf die Vorbereitung der neuen Saison." Die Randberliner haben vier Männer-Teams im Spielbetrieb, dazu kommen noch etliche Nachwuchs- und Freizeitmannschaften.

Die erste Mannschaft um Trainer Jürgen Treppner als Aushängeschild spielt in der Dritten Liga Nord, in der sie nach dem Abbruch an vierter Stelle stand. Die Zweite hat in der Regionalliga Nordost ihren Titel als Meister des Vorjahres verteidigt, darf sich aber so nicht nennen, weil es keine Meister und zugleich auch keine Absteiger gibt. "Wir können auch nicht aufsteigen, da unsere Erste bereits in der Dritten Liga Nord spielt. Das ist natürlich genauso schade wie der entgangene Meister-Pokal", sagt Jerratsch, der auch Trainer der TSGL II ist.

Einen Lichtblick gibt es dennoch, denn die Dritte der Schöneicher hat als Spitzenreiter der Landesliga Süd den Aufstieg in die Brandenburgliga geschafft. Die Vierte ist weiter in der Landesklasse Süd angesiedelt.

Wie und ab wann die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gestaltet werden kann, "steht derzeit in den Sternen", bedauert Jerratsch. "Wir haben für Mitte August ein Trainingslager geplant, dessen Austragung nach jetzigem Stand aber noch ungewiss ist. Jetzt müssten eigentlich Sichtungen stattfinden, aber das geht auch nicht."

Verstärkung gesucht

Nicht nur das Regionalliga-Team müsse auf Grund von Studiums-bedingten Abgängen aufgestockt werden. "Auch für unsere erste Mannschaft suchen wir noch Verstärkung – ebenso wie für die anderen Leistungsteams und die Jugend auf allen Positionen sowie im Trainerstab", erklärt Jerratsch. Dafür will die TSGL demnächst auch in den sozialen Medien mit einem Aufruf unter dem Motto "Werde Teil des Erfolgs" aktiv werden. "Wir hoffen, dass sich viele melden", sagt René Jerratsch.