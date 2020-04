Matthias Henke

Zernikow Der alte Dorffestplatz in Zernikow soll eine Streuobstwiese werden. Eine Initiativgruppe "Bäume pflanzen und pflegen für das Klima" setzt sich dafür ein und hat bereits mit ersten vorbereitenden Arbeiten angefangen, wie Ingrid Hüchtker, Sprecherin des Granseer Ortsverbandes von Bündnis 90/Grüne, mitteilte.

Mitnichten handele es sich aber um eine reine Initiative ihrer Partei, betonte Hüchtker. "Es war ein offenen Treffen von Mitgliedern und weiteren Interessierten, bei dem die Idee entstanden ist und sich die Gruppe gebildet hat. Jeder Baum ist ein Speicher für CO2. Wenn wir heute Bäume pflanzen, leisten wir einen Beitrag dafür, dass unsere Kinder und Enkel hier später gut leben können", erläuterte die Zernikowerin die Motivation zu der Aktion.

Anfangs habe man keinen speziellen Ort im Blick gehabt für das Projekt. Sie habe im Auftrag der Gruppe an Amtsdirektor Frank Stege geschrieben und das Anliegen geschildert. Als Antwort habe sie zwar erhalten, das in Granseer keine Fläche dafür zur Verfügung stehen würde. Doch sei das Schreiben auch weitergeleitet worden, etwa an Großwoltersdorfs Bürgermeister Ingo Utesch sowie Zernikows Ortsvorsteher Hartmut Schmidtke, welcher im Namen der Gemeinde die etwa 2 000 Quadratmeter große Fläche hinter dem Jugendzimmer beziehungsweise dem Volleyballfeld für die Baumpflanzungen zur Verfügung stellte. Dort befand sich früher auch ein Schwimmbad. Betonplatten erinnern daran, dass sich hier einst eine Tanzfläche befand.

Nun wurde bereits angesammelter Müll zusammengetragen und die seit Jahren brach liegende Fläche gemulcht und gefräst. Auf Blühstreifen sollen im Sommer erstmal Wild- und Sommerblumen vor allem für Bienen gedeihen. Im Herbst – sofern die Corona-Auflagen es bis dahin zulassen – sollen die Bäume in einer größeren Aktion gepflanzt werden. "Wir denken an Apfel-, Zwetschgen- und Kirschbäume, eventuell an einen Pfirsichbaum", erläuterte Mitinitiatorin Hüchtker. "Vielleicht hätten wir das Ganze auch im Frühjahr geschafft. Aber das wäre sehr knapp gewesen und so können wir dann später eine richtige Gemeinschaftsaktion für das ganze Dorf daraus machen."

Geschichten sind willkommen

Doch beim gemeinsamen Pflanzen soll es nicht bleiben. Der Impuls der Gruppe sei zwar ursprünglich der Klimaschutz gewesen, doch da das zugewiesene Gelände eine historische Bedeutung für Zernikow habe, wolle man mit der neuen Nutzung darüber hinaus erinnern an vergangene Zeiten in Zernikow, wo Kinder schwimmen lernten und auf Dorffesten getanzt wurde. "Wir freuen uns über Geschichten und Erinnerungen: Was ist auf diesem Platz geschehen? Welche Feste wurden gefeiert? Wie und in welchem Zeitraum wurde das Schwimmbad genutzt?", so Hüchtker weiter. Denkbar sei es, die Geschichten zu sammeln und zu dokumentieren. "Es wäre ein Beispiel, wie Klima- und Naturschutz Heimatverbundenheit stärken kann", so die Zernikowerin.