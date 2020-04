In der Falkenseer Stadtbibliothek kann man Bücher auch digital ausleihen, dank der sogenannten "Onleihe". © Foto: Silvia Passow

In der Bibliothek Falkensee können E-Books ausgeliehen werden. Bis zum 30. Juni wird eine kostenfreie Registrierung angeboten. © Foto: Pixabay

Silvia Passow

Falkensee Langeweile? Nicht das passende Buch zur Hand? Oder sollte es lieber eine Zeitschrift sein? Vielleicht wollen die Augen auch etwas ruhen und dafür werden die Ohren gespitzt? Lauschen den Stimmen, die sanft-flauschig oder spannungsgeladen aus einem Liebesroman oder einem Thriller vorlesen. Auf das Vergnügen, ein schönes Buch zu lesen oder sich vorlesen zu lassen, muss auch während der Corona-Zeit nicht verzichtet werden. Vorausgesetzt, der Leser verfügt über die entsprechende Technik. Und, alle Leseratten aufgepasst, bis zum 30. Juni ist die Registrierung in der Stadtbibliothek Falkensee kostenfrei.

Die Freischaltung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Dann kann aus rund 8.000 Titeln aus den Bereichen Belletristik, Sachmedien und Ratgebern,sowie Kinder- und Jugendbücher die neue Lieblingslektüre ausgewählt werden. Dann heißt es Beine hoch, Lieblingstee, Kekse oder Schoki dazu und in die literarische Welt vertiefen. Allzu sehr bummeln sollte man dabei allerdings nicht. Auch online gilt es, Ausleihfristen zu wahren.

Pro Nutzer können sechs Titel gleichzeitig ausgeliehen und fünf weitere vorgemerkt werden. Die Leihfristen für ein E-Book liegen bei 21 Tagen, E-Audiobooks zehn Tage und ein E-Journal einen Tag.

Das heißt, auch hier kann der Lieblingsautor möglicherweise gerade vergriffen sein. Was nicht schlimm sein muss. So kann man aber auch einem anderen Schreiberling eine Chance geben. Wer weiß, vielleicht findet auch der fremde Autor oder die Autorin Eingang in die persönliche Bestseller-Liste.

Auch für die Junioren gibt es ein großes Angebot. Schöne Geschichten, spannende Abenteuer und in der Rubrik "Wissen für Kids" auch lehrreiches. In der Jugendbibliothek finden sich Geschichten und Storys für Teenager und die Schülerhilfen lassen manch Kummer mit der Online-Schule kleiner werden.

Bücher, Zeitschriften, Hörbücher - das Angebot ist groß und vielfältig und kann über die "Havelland-Onleihe" der Stadtbibliothek entdeckt und ausgeliehen werden. Obwohl die Stadtbibliothek seit dem 16.März geschlossen ist, stehen die Mitarbeiter telefonisch zur Verfügung. Von Montag-Freitag in der Zeit von 9 bis 17 Uhr sind sie unter der Rufnummer 03322/281909 oder via E-Mail an bibliothek@falkensee.de erreichbar. Wer sich nun anmelden möchte, ist auf https://www.stadtbibliothek-falkensee.de/anmeldung/ richtig.