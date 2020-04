Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Die Tour de France wird dieses Jahr aufgrund der Corona-Krise um zwei Monate nach hinten verschoben. Ähnlich könnte es auch der Oderrundfahrt ergehen – im besten Fall. Eigentlich sollte das traditionelle Straßenrennen in diesem Jahr vom 4. bis 7. Juni in Seelow, der Ziltendorfer Niederung, Güldendorf, Wuhden (Podelzig) und Frankfurt ausgetragen werden. Doch die aktuellen Verordnungen lassen weder organisiertes Sporttreiben noch Großveranstaltungen zu. Bei der Rundfahrt werden rund 350 Fahrer erwartet, dazu kommen Trainer und Betreuer – insgesamt rund 500 Personen.

Viel hängt von den Sponsoren ab

Dan Radtke, Geschäftsführer des Frankfurter Radsportclubs 90 und Cheforganisator der Oderrundfahrt, erklärt: "Wir werden in der kommenden Woche entscheiden, ob die Rundfahrt abgesagt werden muss oder ob wir sie in den Spätsommer verlegen können." Dies hänge von vielen Faktoren ab: Unter anderem müsse die Entscheidung des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) abgewartet werden, ob die Deutschen Straßen-Meisterschaften in diesem Sommer ausgetragen werden können. "Wenn dies passiert, wird das ganze System kippen und es werden viele weitere Absagen folgen. Wir müssten dann schauen, wie wir weiterverfahren. Viel hängt auch von unseren Sponsoren ab – auch da sind wir derzeit in Gesprächen", berichtet Radtke.