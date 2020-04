René Wernitz

Rathenow (MOZ) Charaktereigenschaften oder Äußerlichkeiten feudaler Landesherren waren mitunter derart markant, dass das in Beinamen Ausdruck fand. Man denke an den rothaarigen Kaiser Friedrich I., auch Barbarossa genannt. Das ist italienisch und steht für "Rotbart".

Die mittelalterliche Geschichte Brandenburgs kennt einen Markgrafen, der sich durch Untätigkeit hervor getan hatte. Das war Otto derFaule. Dieser war märkischer Regent in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Er entstammte der bayerischen Dynastie der Wittelsbacher, die 1320 in Besitz Brandenburgs gelangt war. Davor hatten die Askanier hier geherrscht.

Aus dieser Dynastie ragt einer im wahrsten Sinne hervor. Das ist Hermann der Lange, der wohl um 1275 geboren wurde und bis 1308 lebte. Wie groß er denn tatsächlich war, ist ungewiss. Sehr wahrscheinlich wurde ihm der Körperwuchs väterlicherseits vererbt. Denn dieser Hermann war Sohn von Otto V., der ebenso als der Lange bezeichnet wurde.

Indes scheint ein Verwandter dieser beiden langen Askanier im Wuchs eher zu kurz geraten gewesen zu sein. Er muss so kurz gewesen sein, dass er als Otto VI. der Kleine in die Landesgeschichte eingegangen ist.

Über besonders markante Eigenschaften müssen die Söhne des ersten brandenburgischen Kurfürsten aus dem Hause Hohenzollern verfügt haben. Der Erstgeborene, Johann, dessen Anwesenheit in Rathenow für das Jahr 1426 belegt ist, dürfte außergewöhnlicher Forscherdrang inne gewohnt haben. Johann der Alchemist trat nie sein ihm zustehendes Erbe an. Zugunsten seiner Brüder war er noch zu Lebzeiten des Vaters in die dritte Reihe gerückt. Das waren Friedrich II. Eisenzahn und Friedrich der Jüngere, auch der Feiste bzw. der Fette genannt.

Mitunter entsprangen Beinamen nicht aus Wesensmerkmalen oder Äußerlichkeiten, sondern aus dem Lebenswerk. Beleg dafür ist wohl ein Hohenzollern-Spross des 18. Jahrhunderts, getauft auf den Namen Friedrich II. Dieser soll kaum über 1,60 Meter gewachsen sein. 1740 gelangte er auf den preußischen Thron, führte erfolgreich mehrere Kriege und sein Königreich zu internationalem Renommee. Wohl auch deshalb ist dieser Regent eher als Friedrich der Große bekannt.