Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Oranienburg wird ab Montag, 11. Mai, für zwei Wochen komplett gesperrt. Es handelt sich um den Kreisverkehr Berliner Straße/Saarlandstaße, der umgebaut und verkehrssicherer werden soll. Auch wenn in jüngster Zeit dort weniger Unfälle passiert seien, so handele es sich doch noch um einen Unfallschwerpunkt, sagte Oranienburgs Tiefbauamtsleiter Dr. Stefan Gebhard am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit der Presse.

Viele Unfälle passierten dort

Tatsächlich ereigneten sich nach dem Umbau der früheren Ampelkreuzung zu einem Kreisverkehr vor etwa zehn Jahren dort immer wieder Unfälle, meist zum Glück nur mit Blechschäden. Schon damals wurde die Anordnung der Straßenverläufe auf den mit orangefarbenen Moonlights der Landesgartenschau geschmückten Kreisel kritisiert.

Die östliche Saarlandstraße führe zu gerade in den Kreisverkehr, so dass Fahrzeuge diese Straße in westlicher Richtung oft zu schnell passierten. Sie würden dann Fahrzeuge, die im Kreisverkehr aus Richtung Süden auf der Berliner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs seien, oft zu spät wahrnehmen, sodass es zu Zusammenstößen komme. Tatsächlich ereigneten sich die meisten der zahlreichen Unfälle in dieser Konstellation.

Auch eine vor einigen Jahren aufgetragene Pfeilmarkierung für Abbieger von der Berliner Straße in die östliche Saarlandstraße hat die Sicherheit im Kreisel nicht wesentlich erhöht. "Deswegen müssen wir jetzt einen Schritt weitergehen und den Kreisverkehr umbauen", sagte Gebhard. In der ersten Bauphase ab 11. Mai würden die Mittelinseln in den vier Straßenarmen umgebaut. In diesen zwei Wochen bleibe der Kreisel für den motorisierten Verkehr gesperrt. Lediglich die OVG-Linienbusse dürfen die Baustelle dann passieren, sodass ihre Fahrpläne nicht tangiert werden.

Auf allen wichtigen Zufahrtsstraßen nach Oranienburg werde mit einer umfangreichen Beschilderung dann auf die Straßensperrung hingewiesen, kündigte Gebhard an. Oranienburger, die sich auskennen würden, könnten die Baustelle ohne große Umwege umfahren.

Straße wird neu eingebunden

In einem zweiten Bauabschnitt vom 25. Mai bis zum 12. Juni werde dann allein das östliche Teilstück der Saarlandstraße am Kreisverkehr voll gesperrt. "Dann wird dieser Straßenabschnitt neu an den Kreisverkehr angebunden. Das erfolgt in einem spitzeren Winkel, sodass ein schnelles Durchfahren von östlicher in westlicher Richtung auf der Saarlandstraße nicht mehr möglich ist", sagt Gebhard. Damit werde die Verkehrssicherheit deutlich erhöht und ein Unfallschwerpunkt entschärft.

Die Planer wollen auch mehr Sicherheit für Fahrradfahrer erreichen. Für sie soll die Querung der vier Straßenarme auf Rot markierten Fahrstreifen erfolgen. Dass Radfahrer als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer mit durch den Kreisverkehr fahren, wie das bisher in Oranienburg nur im Kreisel in der Sachsenhausener Straße/Rungestraße der Fall ist, ist nicht geplant. Das aber könnte den Verkehrsfluss dort noch weiter entschleunigen und Unfällen womöglich ebenfalls noch besser vorbeugen.

Laut Stefan Gebhard werde die Stadt Oranienburg für diese Baumaßnahme rund 170 000 Euro in die Hand nehmen müssen. "Wir gehen davon aus, dass der Umbau bis Mitte Juni abgeschlossen werden wird", sagte der Tiefbauamtsleiter.