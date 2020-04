Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Die Straßenbau-Arbeiten in der Ringstraße, im Premnitzer Ortsteil Mögelin, beginnen. Derweil haben die Stadtverordneten per Beschluss Gelder für die Planung von Maßnahmen an der Bunsen- und der Karl-Marx-Straße in Premnitz freigegeben. "Eigentlich waren diese Mittel für Kosten zum Ausbau der Straße zwischen Premnitz und Milow vorgesehen. Sie sollten für die Einrichtung von Straßenbeleuchtung entlang des geplanten Radwegs Verwendung finden", sagt Bürgermeister Ralf Tebling (SPD). Der Ausbau der Landesstraße musste verschoben werden, weil nicht alle notwendigen Grundstücksflächen von Privatbesitzern erworben werden konnten.

Bunsen- und Karl-Marx-Straße sollen im Zuge der Ertüchtigung des sogenannten "Jungen Stadtquartiers" saniert werden. "Der Wasser- und Abwasserverband zeigte an, dass im Erschließungsgebiet eine Trinkwasserleitung aus Asbest verbaut sei", heißt es zur Begründung für die Sanierung. Der Verband plant in diesem Bereich die Erneuerung des Trinkwasser- und Abwassernetzes. "Die Stadt Premnitz muss im Rahmen einer sinnvollen gemeinsamen, kostengünstigen Erschließung und auf Grund des schlechten Straßenzustands die Sanierung der Straßen veranlassen", heißt es ferner im Beschlusstext zur Maßnahme.

Die Planung zur Sanierung der Bunsenstraße, die bereits 2021 erfolgen könne, soll rund 33.000 Euro kosten. 87.000 Euro würden für die Planung der Arbeiten an der Karl-Marx-Straße aufgewendet werden müssen. Diese Sanierung soll in den Jahren 2022 bis 2024 erfolgen.

Bisher waren die Planungskosten für die beiden Maßnahmen nicht im Haushaltsplan für das laufende Jahr 2020 eingestellt. Um die Kosten dennoch decken zu können, sollen Haushaltsmittel, die für den Bau der Straßenbeleuchtung Milower Straße (L963) geplant waren eingesetzt werden. Laut Prioritätenlisten für 2020 sind das 120.000 Euro.