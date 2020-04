Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Auch in diesem Jahr lobt der Verein zum Schutz des Briesetals und der Havelwiesen in Birkenwerder wieder seinen Naturschutzwettbewerb für Kinder und Jugendliche aus. "In diesem Jahr geht es um Behausungen für kleine Lebewesen wie Hummeln, Ohrenkneifer oder Vögel. Wir wollen diesmal direkt der Natur helfen", teilt Kerstin Hoffmann vom Vorstand mit. Es sollen artgerechte Behausungen und Nistplätze für Käfer, Insekten und Vögel, die in Birkenwerder leben, gebaut werden. Einsendeschluss der Dokumentation und Bastelarbeiten ist der 21. Juni. Die Arbeiten und Bauwerke können bei Kerstin Hoffmann (Briesesteig 4) abgegeben werden. Es winken Geldpreise im Gesamtwert von 500 Euro.

Der Verein möchte mit diesem Wettbewerb bei der jüngeren Generation den Sinn für die Schönheit der einzigartigen Tier-und Pflanzenwelt in Birkenwerder wecken und damit deren Engagement zum Naturschutz fördern. Der Wettbewerb findet einmal im Schuljahr statt. Beteiligen können sich nicht nur einzelne Kinder und Jugendliche, sondern auch Schulklassen, Vereine und Familien.