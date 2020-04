Burkhard Keeve und Amy Walker

Oberhavel (MOZ) Abi mit Abstand. Dieser Jahrgang wird seine Prüfungen nicht vergessen. Nichts ist so wie sonst, außer der Druck und Stress. Wenn am Montag mehr als 1 000 Prüflinge an Oberhavels Gymnasien, Gesamtschulen und Oberstufenzentren in ihre Einrichtungen gehen, müssen sie nicht nur ihren Stoff im Kopf haben, sondern viele Corona-Regeln. Die oberste lautet: Abstand halten! Nebeneffekt: Abschreiben wird damit unmöglich.

Die Behörden, die Verwaltung und vor allem die Schulleiter und Lehrer bereiten sich gerade mit Hochdruck auf das Corona-Abitur in Oberhavel vor. Mit jeweils gesonderten Schreiben hatte das Bildungsministerium die Schulen, die Schulträger sowie die Schüler Anfang April zu den anstehenden Prüfungen informiert. Das Land Brandenburg hatte sich bereits zuvor gegen eine Verschiebung oder gar Absage der schriftlichen Abiturprüfungen ausgesprochen. "Wir sind darauf vorbereitet, dass die Schüler ihre Abiturprüfungen ab dem 20. April schreiben können", so Landrat Ludger Weskamp (SPD).

Die Schulleiter sind jetzt dabei, die Voraussetzungen für das Corona-Abitur zu schaffen. Laut Bildungsministerium dürfen die Prüfungen auch in Turnhallen und Mensen geschrieben werden. Hauptsache der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Prüflingen und Lehrkräften beziehungsweise Aufsichtspersonen wird eingehalten. "Es gibt zudem Desinfektionsmittel, um die Hygieneregeln einzuhalten. Unsere Schulen sind vorbereitet", sagt Dezernent Matthias Kahl. Alle Seifenspender seien aufgefüllt worden, Nachschub lagere in den Einrichtungen, gleiches gelte für Einmalhandtücher. Auch Einweghandschuhe wurden bereitgestellt. Mehr Abstand, bedeutet mehr Räume, für das auch mehr Personal notwendig wird. Das sei abgesichert, heißt es aus der Landkreisverwaltung.

Am Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum (OSZ) beginnen die ersten Abiturprüfungen am 24. April, das wäre auch unter normalen Bedingungen der Fall gewesen, bestätigt Schulleiter Dieter Starke. Die erste schriftliche Prüfung wird Englisch sein. Um den Schutz für Schüler und Lehrkräfte zu gewährleisten, musste das OSZ wie jede Schule einen Hygieneplan erstellen. "Bei uns wird es so sein, dass jeweils sechs Schüler in einem Klassenraum sein werden, zusammen mit einer Aufsichtsperson. Das werden insgesamt dann 17 Klassenräume sein", so Starke. Wenn die Abiturienten mit der Prüfung fertig sind, sollen sie darauf achten, nicht "in einem großen Pulk" das Gebäude zu verlassen.

Schüler loben Lehrer

Die anderen Prüfungen, wie das Fachabitur, die Prüfungen der Erzieher, Betriebswirte, Sozialassistenten und Sportassistenten, werden im Mai am OSZ abgenommen. "Teilweise wurden diese in den Mai verschoben, bei anderen wären die Termine regulär auch dann gewesen", sagt Dieter Starke. Diese Prüfungsklassen mit rund 100 Schülern am OSZ werden entsprechend ab dem 4. Mai zu den Ersten gehören, die zur Prüfungsvorbereitung in den Unterricht gehen dürfen. "Wir wissen nur noch nicht genau, wie das stattfinden wird. Die Prüfungen werden sicher genauso wie das Abitur gehandhabt. Aber was den Unterricht betrifft, müssen wir noch abwarten."

Für die Abiturienten der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder geht es am Montag mit den Prüfungen für Kunst, Geographie und Geschichte los. Schulleiterin Kathrin Voigt bestätigte, dass an diesem Termin als "Plan A" immer festgehalten wurde. "Das dürfte also keine Überraschung für die Schüler gewesen sein. Dennoch kann ich mir vorstellen, dass dieses Abitur sehr stressig ist", so Voigt. An der Gesamtschule sieht der Hygieneplan genauso aus wie am OSZ: Sechs Schüler pro Raum, plus Aufsicht. In einem leeren Schulhaus, kein Problem: "Es kann nichts schiefgehen," so die Schulleiterin.

Den Stress spüren zumindest Paul Herrig und Emily Rosin, zwei Abiturienten vom OSZ. "Obwohl unsere Lehrer wirklich alles Mögliche getan haben, fehlen die Prüfungskonsultationen in Person. Ich hätte mir gewünscht, das die Prüfungen verschoben werden, damit wir diese Konsultationen noch haben konnten", sagte Paul Herrig, der am 24. April Englisch schreibt. Genauso sieht das auch Emily Rosin, insbesondere für Mathematik: "In Mathe braucht man oft doch jemanden in Person. Ich finde es auch schade, dass wir unsere Lerngruppen nicht machen konnten, stattdessen sitzt jetzt jeder alleine Zuhause", so die Abiturientin. Auch sie hätte lieber die Prüfungen verschoben, zur Sicherheit. Trotz der unsicheren Lage sagen Paul Herrig und Emily Rosin ganz deutlich: "Unsere Lehrer haben uns gut vorbereitet." Zu jeder Zeit konnten sie ihnen schreiben oder sie anrufen, auch während der eigentlichen Osterferien.