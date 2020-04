Jürgen Liebezeit

Oranienburg (MOZ, Heike Weißapfel) Die ersten Lockerungen in der Corona-Krise gibt es zwar. Doch große kulturelle Veranstaltungen sind noch bis Ende August tabu. Das trifft auch das Konzert mit dem Sänger Max Giesinger auf der Ratshauswiese in Birkenwerder. Der Auftritt wird verschoben.

Ursprünglich wollte Max Giesinger am 15. August vor mehr als 2 000 Zuschauern auftreten. "Wir haben vollstes Verständnis für die Entscheidung der Bundesregierung, denn im Moment geht es um die Gesundheit aller Menschen", sagte Organisator Thomas Alisch. "Selbstverständlich wird der Auftritt von Max Giesinger nicht abgesagt, sondern nur verlegt", so Alisch weiter. Er sei bereits in abschließenden Gesprächen mit allen Beteiligten, um einen Ausweichtermin entweder noch in diesem Jahr – eventuell im September – oder im nächsten Jahr zu finden. "Wir werden alles tun, damit wir einen neuen Termin für Birkenwerder bekommen", sagte Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF). Konkretes werde es in etwa zwei Wochen geben, vertröstete Alisch die Fans.

Alle gekauften Tickets behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit. Der Vorverkauf für die Großveranstaltung lief bereits sehr gut.

Giesinger ist zurzeit trotz ausfallender Konzerte musikalisch produktiv. So hat er seine aktuelle Single "Nie besser als jetzt" umgetextet und den Titel "Nie stärker als jetzt" gegeben. Den Song widmet er den Menschen, "die die Hütte hier am Laufen halten. Die mussten nämlich noch nie ‚stärker als jetzt’ sein", sagte er in einem Interview mit dem Magazin Stern. Er will die Einnahmen, die mit dem Song aus Verkäufen und Streams generiert werden, der RTL-Aktion "Gemeinsam gegen Corona" spenden, teilte er auf seinem Facebook-Account mit.

Abgesagt wurde auch das Birkenfest, das Pfingsten stattfinden sollte.

Hohen Neuendorf plant Herbstfest im September weiter

Die Hohen Neuendorfer haben hoffentlich Glück mit ihrem Herbstfest, das wie jedes Jahr für September geplant ist. Die Marketing-Abteilung arbeite an den Vorbereitungen weiter, sagt Abteilungschefin Ariane Fäscher. Das ursprünglich für den 13. Juni geplante Bürgerfest zur Eröffnung des Rathauses solle in der zweiten September-Hälfte nachgeholt werden, sofern alle Akteure dann Zeit haben, so Fäscher. Auch der Adventsmarkt werde sich hoffentlich retten lassen.

Ob das Musik-Open-Air, das im Mai ausfallen muss, und das Fest am Skulpturen-Boulevard, das für August im Plan stand, weiter in die zweite Jahreshälfte verschoben werden könne, stehe aber noch nicht fest, bedauert Ariane Fäscher. Für den zahlenmäßig kleineren monatlichen "Kultur-Salon" im Rathaussaal gebe es bei eventuellen weiteren Lockerungen der Eindämmungsverordnung noch Hoffnung.

Auch der Kulturkreis der Stadt kann einige geplante Veranstaltungen schon gar nicht mehr ankündigen. Der von Mai bis August geltende Flyer wird zunächst komplett gestrichen. Der Kulturkreis habe mit den Künstlern der ausgefallenen Veranstaltungen jeweils individuelle Absprachen getroffen, erklärt dessen Vorsitzender Dag Tjaden. "Die Veranstaltungen werden zu gegebener Zeit nachgeholt, die Künstler verzichten im Vertrauen darauf bis auf Weiteres auf ihre Gage." Das Geld für bereits im Vorverkauf veräußerte Eintrittskarten sei zurückerstattet worden.

In Glienicke Tage des offenen Ateliers abgesagt

In Glienicke sind wie im ganzen Land Brandenburg schon vor der Ministerpräsidentenrunde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel die Tage des offenen Ateliers abgesagt worden. Das hatte der Arbeitskreis der Kulturverwaltungen im Land Brandenburg entschieden. Als Ausweichtermin ist das Wochenende vom 24. und 25. Oktober 2020 angedacht – unter dem Vorbehalt, dass die allgemeine Situation sich bis dahin normalisiert hat.

Für das Kinderfest und das Kultursommerfest sehe es ebenfalls schlecht aus, sagt Gemeindesprecher Arne Färber, auch wenn eine endgültige Entscheidung noch ausstehe. Beides sollte eigentlich im Juni stattfinden.

Klanglandschaften im Mühlenbecker Land fallen aus

Die Mühlenbecker Klanglandschaften, die unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Filippo Smaldino (SPD) am 20. und 21. Juni stattfinden sollten, werden ebenfalls abgesagt. Schon im März waren das gemeindeweite Rathausfes im Juni, das Mühlenbecker Pfingst-Mönchmühlenfest und der Schönfließer Sommer sowie das Zühlsdorfer Heidefest im Juli abgesagt worden.

