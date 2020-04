Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Idyllisch liegt die Fürstenwalder Schleuse im Herzen der Stadt. Auf den ersten Blick ist alles wie immer.

Schleusenwart Tino Wolff hat seine Nachmittagsschicht angetreten. Vier Transportschiffe hat seine Kollegin am Vormittag geschleust. Die sonst übliche Übergabe zwischen den Schichten erfolgt in Corona-Zeiten nicht mehr persönlich, sondern per Schriftverkehr oder telefonisch. "Wir gehen auf Abstand", sagt Tino Wolff. "Auch zu den Berufsschiffern", so der Schleusenwart. Zudem entfallen bei der Berufsschifffahrt seit 1. Januar die Frachtgebühren, die je nach Ladung und Gewicht an der Schleuse fällig wurden. Dafür mussten Papiere ausgefüllt und beim Schleusenwart das Entgelt entrichtet werden. Dieser persönliche Kontakt zum Personal entfällt jetzt zum Glück. Die Gebühren wurden vom Bund abgeschafft , um den Transport auf dem Wasserweg zur Schiene konkurrenzfähiger zu gestalten.

Schifffahrt läuft normal

Die Anzahl der Güterschiffe hat in diesen schwierigen Zeiten nicht abgenommen. Wie gewohnt, machen die Schubverbände ihre Touren zum Getreidesilo, um dort Körner zu laden und sie deutschlandweit zu verteilen. Per Wasserweg wird aber Soja und Dünger nach Fürstenwalde geliefert. Viele Schiffe sind auch nach Eisenhüttenstadt unterwegs, um Hüttensand – ein Abfallprodukt bei der Stahlherstellung – zu Betonwerken nach Berlin und ins Ruhrgebiet zu bringen. Da kommen im Monat rund 12 000 Tonnen zusammen. Schrotttransporte dagegen sind rückläufig. Insgesamt werden über die Fürstenwalder Schleuse von der Berufsschifffahrt jährlich 600 000 Tonnen transportiert. Im April 2019 gab es laut Statistik 186 Schleusungen, davon 53 Motorgüterschiffe und zehn Schubverbände. 145 waren Sportboote von Freizeitkapitänen. Und genau diese fehlen in diesem Frühling. Wegen der Corona-Auflagen war es privaten Motorbooten bis jetzt untersagt, auf Gewässern im Landkreis Oder-Spree unterwegs zu sein. Das soll jetzt gelockert werden. "Wenn Sportboote geschleust werden wollen, werden sie von uns auch geschleust", sagt Gordon Starcken vom Wasser- und Schifffahrtsamt, Außenstelle Fürstenwalde. Das sei in diesem April bis jetzt erst zweimal vorgekommen. Keine Probleme haben die Paddler, die per Muskelkraft unterwegs sind.