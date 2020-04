Manuela Bohm

Buckow/Nennhausen (MOZ) Ab dem 28. April wird die Ortsdurchfahrt Buckow voll gesperrt. Der Landkreis Havelland gibt dafür Straßenbaumaßnahmen als Grund an. Die Kreisstraße von Nennhausen über Buckow und Garlitz bis zur Kreisgrneze wird grundhaft saniert. Die Überlandfahrten sind fertiggestellt. Nun erfolgt der Straßenbau in Buckow selbst. Bis 11. Juli sollen die Arbeiten dauern. Eine Umleitung über Mützlitz und Gräningen wird aus­geschildert. Die Haltestelle des Linienverkehrs in Buckow wird in den Lachauenweg verlegt.