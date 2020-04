Karin Sandow

Bad Saarow (MOZ) Mit dem Frühjahr hat für die Landwirte in der Region die Zeit des Aufbruchs begonnen. Auch auf der Marienhöhe in Bad Saarow. Aber Felder und Wiesen sind noch zu feucht für die Frühjahrsbestellung.

Doch auf dem ältesten Biohof Deutschlands, der dort oben, etwas versteckt mitten im Wald, zu finden ist, gibt es dennoch viel zu tun. Gerade sind im Schweinestall acht Ferkel zur Welt gekommen. Eng aneinander gekuschelt liegen sie auf weichem Stroh unter warmem Rotlicht und sind nicht nur für die Kinder auf dem Hof derzeit die Attraktion. Und auch bei den Rindern im Stall nebenan kündigt sich Nachwuchs an. Die Tiere, die auf der Marienhöhe gezüchtet werden, gehören vom Aussterben bedrohten Rassen an. Die Nachkommen des Deutschen Sattelschweins und des Roten Höhenviehs sind begehrt und werden deshalb von der Hofgemeinschaft Marienhöhe, die den Hof betreibt, auch an andere Biohöfe verkauft.

Düngen ohne Chemie

Gefüttert werden die Tiere mit dem, was das Jahr über auf Feldern, Wiesen und Gartenbeeten des Biohofes wächst. Die Rinder sind die gesamte Vegetationsperiode über auf den Weiden. Dort und auf Äckern und Beeten gedeiht alles ganz ohne Chemie. Gedüngt wird mit kompostierten Pflanzenresten und den Ausscheidungen der Tiere. So erhält der Boden das wieder zurück, was ihm genommen wurde, erklärt Helmut Kolzer, der für die Buchhaltung der Hofgemeinschaft zuständig ist. Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise wird bereits seit 1928 auf der Marienhöhe umgesetzt. Begründet wurde sie dort von Dr. Erhard Bartsch, dessen Erben 1991 die Flächen an den gemeinnützigen Verein für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, Kulturarbeit und Sozialtherapie auf dem Lande übergeben haben. Und dieser Verein wiederum verpachtet sie an die Hofgemeinschaft, die sie bewirtschaftet.

Viel Arbeit haben zurzeit die Gärtner, zu denen auch Kolzers Frau Cosima gehört. Unter Folie und Glas werden von ihnen derzeit die Jungpflanzen herangezogen, damit auch in diesem Jahr wieder reichlich Gemüse, Kräuter und Blumen in vielen verschiedenen Sorten auf den Beeten heranwachsen können. Im Hofladen werden diese dann verkauft. Bis das erste Frühlingsgemüse dort über den Ladentisch geht, dauert es zwar noch ein wenig, doch auch jetzt herrscht an den Verkaufstagen reges Kommen und Gehen und platzt der kleine Laden fast aus allen Nähten. Denn es gibt natürlich auch die wegen ihres hohen Eiweiß- und Fettgehalts begehrte Rohmilch von den Rindern des Hofes sowie Butter, Sahne, Quark, Joghurt und Käse daraus, die ebenfalls auf dem Hof gefertigt werden. Außerdem werden verschiedene Vollkornbrote frisch aus der Hofbäckerei und natürlich Fleisch und Wurst von den Tieren angeboten. Ergänzt wird das alles von anderen Naturkostprodukten und Naturkosmetika.

Arbeit gibt es derzeit reichlich außerdem im Wald, der die landwirtschaftlichen Flächen der Marienhöhe umgibt. Behutsam versucht die Hofgemeinschaft, aus dem Kiefernwald einen gesunden und widerstandsfähigen Mischwald zu formen. Das entnommene Holz wird für die Holzheizanlage benötigt, mit der die Wohn- und Arbeitsgebäude der Hofgemeinschaft beheizt werden. Aber es wird auch verkauft. Allerdings, so erklärt Holzer, ist der Holzpreis unter anderem durch Borkenkäfer in den Fichtenwäldern und Stürmen arg gesunken. Auch damit muss die Hofgemeinschaft leben, doch ihre Arbeit ist ohnehin gemeinwohlorientiert und nicht auf große Gewinne angelegt.

Mit den 13 festangestellten Mitarbeitern und ihren Familien leben zeitweise immer wieder Freiwillige und Praktikanten auf dem Hof, unter anderem von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und von verschiedenen Schulen. Und wer mehr über die Arbeit und das Leben auf der Marienhöhe erfahren möchte, ist von April bis Oktober an jedem letzten Sonnabend im Monat um 14.30 Uhr zu Hofführungen eingeladen, die immer einem besonderen Themenschwerpunkt gewidmet werden.

Öffnungszeiten des Hofladens: dienstags 15 bis 18 Uhr, freitags 10 bis 18 Uhr und samstags 9 bis 12 Uhr, verkauft wird zudem sonnabends von 9 bis 15 Uhr auf dem Ökomarkt auf dem Berliner Chamissoplatz.Kontakt:kontakt@hofmarienhoehe.de