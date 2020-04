Mit mehreren Einsatzwagen rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Donnerstagabend in den Oranienburger Lindenring aus. © Foto: Julian Stähle

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Zu zwei Einsätzen ist die Feuerwehr am Donnerstagabend kurz nacheinander in den Lindenring und zur Heinrich-Byk-Straße in Oranienburg alarmiert worden.

In den Lindenring war die Feuerwehr gegen 22.30 Uhr wegen starker Rauchentwicklung in einem Treppenhaus gerufen worden. Ein Nachbar hatte aus einer Wohnung den Rauchmelder gehört Außerdem roch es nach Qualm. Erst nach mehrmaligen Klopfen und der Aufforderung, die Tür zu öffnen, erschien der Mieter der betroffenen Wohnung und öffnete. Auf dem Herd stand ein Topf mit angebrannten Essen. Die Wohnung wurde im Anschluss gut gelüftet. Niemand der 16 Mieter musste das Haus verlassen, berichtete die Polizei am Freitag.

Kurz darauf gingen gegen 22.45 Uhr an der Ecke Dr.-Heinrich-Byk-Straße/Stralsunder Straße zwei Container für Kleiderspenden in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Den dortigen Schaden gab die Polizei am Freitag mit rund 2 000 Euro an.