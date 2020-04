BRAWO

Brandenburg an der Havel In der Nacht von Donnerstag zu Freitag sind Unbekannte in eine Apotheke in Brandenburg an der Havel eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsamen Zugang durch die Eingangstür und durchwühlten den Innenraum nach Bargeld. Geld fanden die Täter nicht, auch Medikamente wurden nicht entwendet. Durch die Zerstörungen wurde jedoch ein Schaden von mehreren hundert Euro verursacht.