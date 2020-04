Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) "Die Notfallbetreuung in den Kitas geht weiter", teilt die Gemeinde Mühlenbecker Land am Freitagmorgen offiziell mit. "Eltern, deren Kinder bereits einen Notbetreuungsplatz in unseren Kitas haben, müssen keinen neuen Antrag stellen, erhalten aber auch keinen Bescheid zur Verlängerung der Notbetreuung. Das teilt der Landkreis mit", heißt es seitens der Gemeinde Mühlenbecker Land. Damit ist die Gemeinde allerdings etwas vorgeprescht. "Das ist so nicht korrekt und sorgt für Verwirrung", sagte am Freitag Kreissprecherin Ivonne Pelz.

Es lägen leider noch keine Information der Landesregierung vor, welche Regelungen es geben soll oder welche zusätzlichen Berufsgruppen eventuell in die Notfallbetreuung aufgenommen werden sollen, teilte der Kreis so am Donnerstag mit. Die Brandenburger Landesregierung hat weitere Informationen für den heutigen Freitag angekündigt. Alle aktuellen Informationen dazu werden heute noch von dieser Zeitung veröffentlicht.

