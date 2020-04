Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Zwei Firmen aus Oberhavel haben über ihre Vertriebswege 200.000 Atemschutzmasken in China bestellt und geliefert bekommen. Diese werden jetzt an die Oberhavel Kliniken und die Stadt Oranienburg zum Einkaufspreis weitergeleitet. Die Kosten für Masken sind in der Krise in die Höhe geschossen.

Für diesen Coup haben sich die beiden regionalen Unternehmen Ernst-Recycling aus Oranienburg und Kurt Eulzer Druck aus Hennigsdorf zusammengeschlossen. Kurzfristig konnten sie so über ihre Netzwerke die Masken importieren.

Organisiert haben die Aktion die beiden Geschäftsführer Markus Hußner und Benjamin Nowozin. Sie übernehmen auch die Maskenverteilung selbst. "Für uns als ortsansässige Unternehmer ist es selbstverständlich, dass wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, um in solch einer Situation zu helfen. Wir wollen damit schnelle Nachbarschaftshilfe leisten", so Hußner und Nowozin.

