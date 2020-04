Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Die Recyclinghöfe in Eberswalde und Bernau öffnen ab Montag, 20. April, für alle Barnimer wieder regulär. Das teilten die Kreiswerke auf Nachfrage mit.

Bisher durften in Folge der Corona-Pandemie nur Handwerker und Gewerbebetriebe die Höfe anfahren. Von 8 bis 18 Uhr können Gartenabfälle, Möbel, Holz und Metallreste sowie alle anderen für die Wiederverwertung geeigneten Stoffe regulär an diesen beiden Standortenin der Marie-Curie-Straße 9 in Bernau sowie in den Ostender Höhen 70 in Eberswalde abgegeben werden.

Es gelten besondere Sicherheitsvorkehrungen, Abstände und Hygienvorschriften. Die BBG mbH bittet darum, diese einzuhalten. Mit längeren Wartezeiten ist zu rechnen, wie Geschäftsführer Christian Mehnert vorab informiert.

Geschlossen bleiben dagegen die Wertstoffhöfe Werneuchen, Wandlitz, Ahrensfelde und Althüttendorf.

