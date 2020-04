Still ruht der See: Die frisch sanierte Lindower Slipanlage darf derzeit nicht genutzt werden. © Foto: Brian Kehnscherper

Brian Kehnscherper

Lindow (MOZ) Die derzeit regelmäßigsten Gäste auf dem Lindower Campingplatz "Weißer Sand" sind wohl die Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Es wird kontrolliert, ob wirklich keine Camper dort sind. Denn es gelten die Einschränkungen zur Eindämmmung des Coronavirus. Dauercamper dürfen nach Absprache mit Betreiber Jörg Tümmel lediglich für eine Stunde vorbeikommen, um ihre Wohnwagen zu sichern oder notwendige Wartungen oder Reparaturen vorzunehmen. Tümmel hat an den Zugängen Bauzäune aufstellen lassen, damit sich niemand unbefugt Zutritt verschafft.

Die Pandemie hat Tümmel wie jedem anderen touristischen Unternehmer das Ostergeschäft gründlich verdorben. Die Feiertage markieren für gewöhnlich den Saisonauftakt. "Es hatten sich 70, 80 Freicamper angemeldet, denen ich absagen musste. Bis Ende April habe ich sämtliche Anmeldungen storniert", so Tümmel. Seit April ist er zudem Pächter der Slipanlage am Gudelacksee, knapp 300 Meter von Zeltplatz entfernt. Ein Poller versperrt die Rampe zum See. Wer sein Boot zu Wasser lassen möchte, muss sich auf dem Zeltplatz melden und für Boote bis fünf Metern Länge zehn Euro zahlen, ab fünf Metern 20 Euro. Wer eine Kurkarte hat, erhält zehn Prozent Nachlass. Doch Slippen ist derzeit auch nicht gestattet.

Hoffen auf den Boom

Trotz allem blickt Jörg Tümmel unbesorgt in die Zukunft. "Ich glaube, viele Leute werden nach der Krise nicht viel ins Ausland verreisen. Die Leute machen erstmal hier Urlaub. Wenn das vorbei ist, werden Campingplätze boomen", sagt er. Schon im vergangenen Jahr sei er sehr zufrieden mit der Auslastung gewesen. Allein im Juni habe er 800 Übernachtungen gehabt. Sein Ziel ist es, 1 500 Übernachtungen im Monat zu erreichen. Dazu werden derzeit die Kapazitäten des Zeltplatzes erweitert. Tümmel erschließt sich dafür neue Flächen, die bislang nicht nutzbar waren, weil das Wasser schlecht abfloss und sie bei Regen geflutet wurden. Mit einer Drainage wurde nun Abhilfe geschaffen. Zudem wurden neue Strom- und Wasseranschlüsse für Camper verlegt. Somit entstehen bis zu 100 zusätzliche Plätze. Seit diesem Jahr verfügt die Anlage auch über ein öffentliches W-Lan, im Werben um Gäste heutzutage unverzichtbar. Auch in die Infrastruktur investiert Tümmel. Es gibt einen Kiosk. Und der alte Durchlauferhitzer, der das Wasser erwärmt, soll bald gegen eine neue, solargestützte Anlage ersetzt werden. Tümmel geht davon aus, dass die Betriebskosten dadurch auf ein Fünftel reduziert werden können. "Für die Solaranlage brauche ich aber noch die Zustimmung der zuständigen Gremien", sagt Tümmel. Die Zusammenarbeit mit der Amtsverwaltung empfindet er als ausgesprochen gut.

Neue Angebote geplant

Tümmel betreibt den Zeltplatz seit 2018. Die Stadt Lindow hatte den Pachtvertrag neu ausgeschrieben, weil sie sich neue Konzepte für die Anlage erhoffte. Mit Tümmel wurde dafür offenbar der richtige Mann gefunden. Knapp 100 000 Euro habe er seitdem in die Anlage gesteckt, schätzt der Betreiber. "Die Investition lohnt sich aber. Ich bin mir sicher, dass die Gäste immer wiederkommen."

Er hat bereits neue Ideen für zusätzliche Angebote auf dem Platz. Zu viel möchte er noch nicht verraten. Aber noch in diesem Sommer soll es zu sehen sein. Dann, hofft Tümmel, darf er auch wieder Camper auf seinem Platz begrüßen und nicht nur das Ordnungsamt.