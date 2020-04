Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) In Brandenburg gibt es aktuell 837 Betten mit Beatmungsmöglichkeiten. Davon sind 33 mit Covid-Erkrankten belegt. Rund zweihundert Betten werden aktuell für Patienten mit anderen schweren Erkrankungen genutzt.

Das erklärte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Freitag in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses. Ziel ist es, die Kapazitäten, die Mitte März noch bei rund 530 lagen, auf 1097 weiter aufzubauen. Aktuell reichen die Laborkapazitäten für 4000 Tests täglich. Die Zahl soll bis Ende des Monats auf 5000 angehoben werden. Nonnemacher räumte ein, dass immer noch Engpässe bei den persönlichen Schutzausrüstungen bestehen. Der Bund habe angekündigt, sich ab Mai aus der Beschaffung zurückzuziehen. Die Ministerin betonte, dass die zugesagten Lieferungen des Bundes immer noch nicht komplett erfolgt sind.

Nonnemacher warnte davor, die Zahlen zu den Covid-Opfern überzuinterpretieren. Die in der Statistik aufgeführten aktuell 78 Verstorbenen sind nicht unbedingt an diesem Virus gestorben, sondern im Zusammenhang mit einer Infektion. Es handele sich in der Regel um Hochbetagte Patienten mit mehreren Vorerkrankungen. Regelmäßige Obduktionen seien gesetzlich nicht vorgeschrieben. Man müsse im Nachhinein untersuchen, ob aktuell mehr Menschen sterben als in anderen Jahren. Das alles müsse eingeordnet werden, um "den Tunnelblick von Corona etwas zu lösen", sagte die Ministerin.

Aktuell seien in vielen Kliniken nur 40 bis 50 Prozent der Kapazitäten ausgelastet und Ärzte und Pflegepersonal würden gebeten, Überstunden abzubauen. Diese Situation sei nicht über mehrere Monate durchzuhalten. Vor allem da eine Reihe von Patienten mit Herzinfarkten und Schlaganfällen sich aus Angst vor dem Virus nicht in den Kliniken melden.

Andererseits zeige die Situation in Potsdam, wo das Ernst-von-Bergmann-Klinikum keine Patienten mehr aufnehmen kann und das St-Josef-Krankenhaus am Rande seiner Kapazitäten arbeitet, wie schnell freie Betten in anderen Kliniken gebraucht werden.