Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die Polizei hat bereits in der Nacht zu Donnerstag in Oranienburg zwei mutmaßliche Paketdiebe festgenommen. Einer der beiden soll am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen gegen 3 Uhr an einem DHL-Depot an der Robert-Koch-Straße zwei Männer beobachtet, die Pakete in einen Transporter luden. Die Zeugen alarmierten die Polizei.

Beamte stellten kurz darauf zwei 36 und 37 Jahre alte Männer, die die Pakete mit einem Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro offensichtlich stehlen wollten. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Pakete gefunden. Die beiden Verdächtigen wurden festgenommen. Einer der beiden wurde nach der Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt. Für den anderen wurde Haftbefehl beantragt.