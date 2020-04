Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Zu einem Parkplatzunfall kam es am frühen Donnerstagnachmittag in der Robert-Bosch-Straße in Nauen.

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes war ein VW-Fahrer unaufmerksam und stieß beim Rangieren mit einem anderen VW zusammen. Verletzt wurde niemand. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die Fahrzeuge blieben aber fahrbereit.