Die Brieselanger Gemeindevertreter haben in ihrer Sitzung am 8. April den Gemeindehaushalt für das laufende Jahr 2020 einstimmig verabschiedet. © Foto: Gemeinde Brieselangq

Redaktion

Brieselang (BRAWO) Brieselangs Gemeindevertreter haben am 8. April während ihrer Sitzung in der Aula der Robinson-Grundschule den Haushalt für das laufende Jahr 2020 einstimmig beschlossen. Zuvor hatte der Hauptausschuss den Etat gleichfalls einstimmig befürwortet.

Der Etat 2020 sei mit Blick auf die kommenden Jahre zum vorerst letzten Mal ausgeglichen. Der mögliche Bau einer Gesamtschule werde dafür sorgen, dass ab 2021 der Haushalt mit Blick auf Kreditaufnahmen & Co. gegenüber der Kommunalaufsicht genehmigungspflichtig sein wird. Das haben Bürgermeister Ralf Heimann (FW) und Kämmerer Thomas Lessing betont. Im Haushalt 2020 sind die Kosten für die europaweite Ausschreibung für ein Architektenbüro enthalten. Der verabschiedete Etat 2020 weist im Ergebnishaushalt ein Finanzvolumen in Höhe von rund 24,26 Millionen Euro bei den ordentlichen Erträgen aus. Die ordentlichen Aufwendungen betragen 24,45 Millionen Euro.

Der Finanzhaushalt wurde im Hinblick auf die Einzahlungen mit einer Summe von rund 25,24 Millionen Euro veranschlagt. Die Auszahlungen wurden mit rund 36,43 Millionen Euro angegeben. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rund 11,7 Millionen Euro ließen den Zahlungsmittelbestand planmäßig um rund 11 Millionen Euro abnehmen.

Jetzt und in den kommenden Jahren wird Brieselang weiter viel investieren, darunter in die Schulinfrastruktur (Bau neue Gesamtschule, Erweiterung der Zeebra-Grundschule), die Horterweiterung Robinson-Grundschule, ein Feuerwehrneubau in Bredow, ein Grundstückserwerb zur Erweiterung des Kitaplatzangebots und die Erweiterung der Kita Zeestower Mäusenest bilden dabei die größten Investitionsposten im Haushalt.